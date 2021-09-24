Митрополит Герман станет Почетным гражданином Волгоградской области





Губернатор Андрей Бочаров направил председателю областной думы Александру Блошкину предложение присвоить митрополиту Герману звание «Почетный гражданин Волгоградской области», сообщили в региональной администрации. Митрополит Герман возглавлял Волгоградскую и Камышинскую епархию с января 1991 года по декабрь 2018 года, при нем был заложен камень под строительство храма Александра Невского.

Без малого за 28 лет митрополит Герман (Геннадий Евгеньевич Тимофеев) выстроил взаимодействие между епархией, властью и общественными объединениями. Он является Почетным гражданином Волгограда, был награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Почета, Дружбы народов, медалью «За заслуги перед Волгоградской областью». Имя бывшего митрополита высечено на стенах зала Воинской и трудовой славы.

Фото из архива ИА «Высота 102».