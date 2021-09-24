Под Волгоградом закроют железнодорожный переезд на три часа

Общество 24.09.2021 11:41
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24.09.2021 11:41
В связи с ремонтными работами с 23:00 27 сентября до 2:00 28 сентября будет закрыто движение автотранспорта через железнодорожный переезд на 30 км перегона Горнополянский – Канальная (пересечение с объездной автодорогой 18 К-1). Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Приволжской железной дороги. Объезд возможен по федеральной трассе Р-22 через поселки Малые Чапурники, Большие Чапурники, Солянка и Червленое.
Приволжская железная дорога просит автомобилистов учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.
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