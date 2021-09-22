«Угрозы жизни нет»: Волгоградская епархия просит молитв за митрополита Германа





83-летний митрополит Герман болен. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сообщила сегодня Волгоградская епархия РПЦ.

"В ночь перед освящением собора святого благоверного князя Александра Невского у митрополита Германа ухудшилось состояние здоровья – гипертонический криз, ему была оказана медицинская помощь. В настоящее время угрозы жизни Владыки нет, состояние стабилизировалось, но он болен. Очень просим Ваших святых молитв", - говорится в официальном сообщении.

В епархии надеются, что митрополит Герман поправится и в скором будущем совершит богослужение в новоосвященном соборе, за возрождение которого он активно выступал.

Напомним, митрополит Герман возглавлял Волгоградскую и Камышинскую епархию с 1991 года. Он является Почетным гражданином Волгограда, награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени, Почета, Дружбы народов, медалью "За заслуги перед Волгоградской областью". В конце 2018 года члены Священного Синода удовлетворили прошение Преосвященного митрополита Волгоградского и Камышинского Германа об уходе на покой и выразили сердечную благодарность за многолетнее и плодотворное управление Волгоградской епархией. 28 декабря 2018 года митрополитом Волгоградским и Камышинским был избран епископ Переславский и Угличский Феодор (Казанов).

Фото из архива "Высоты 102"