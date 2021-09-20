Общество 20.09.2021 16:04
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20.09.2021 16:04
Оперативное совещание в администрации Волгоградской области губернатор Андрей Бочаров начал с минуты молчания по погибшим в университете в Перми. Пострадавшим от рук стрелка глава региона пожелал скорейшего выздоровления, сообщили в областной администрации. По данным Минздрава РФ, в результате стрельбы погибли шесть человек, еще 19 получили огнестрельные ранения.
На заседании чиновники подвели итоги выборов в Госдуму, на которые пришли 1 млн 173 тысячи избирателей, и обсудили состоявшееся накануне освящение Александро-Невского собора. «Всего пять лет назад, в 2016 году, его Святейшество благословил возрождение духовной святыни Волгоградской области. И сегодня храм вновь возвышается над Волгой, над нашим легендарным городом, прославляя имя Александра Невского, защищая и оберегая нашу землю и всех нас», — подчеркнул Андрей Бочаров.
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