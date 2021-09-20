Общество 20.09.2021 14:20
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20.09.2021 14:20
Авиакомпания «Победа» привлечена к административной ответственности за нарушение законодательства о защите прав пассажиров. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградской транспортной прокуратуре, один из рейсов «Победы» в Санкт-Петербург был отменен из-за неблагоприятных погодных условий. При этом на самолет было приобретено 180 билетов.
Вместе с тем, в нарушение требований п. 99 Федеральный авиационных правил, утвержденных приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 28.06.2007 № 82, пассажирам не предоставили ни прохладительные напитки, ни горячее питание, также им не предложили размещение в гостинице.
По данным фактам в адрес руководителя ООО "Авиакомпания «Победа» внесено представление, в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание услуг населению, не соответствующих требованиям законодательства).
В итоге "Победу" оштрафовали на 20 тысяч рублей.
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