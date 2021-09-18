Общество

В Волгограде скончался 97-летний участник Сталинградской битвы

Общество 18.09.2021 14:03
0
18.09.2021 14:03


Сегодня  на 98-м году ушел из жизни участник Сталинградской битвы, подполковник в отставке Гафуров Хамзя Ибрагимович. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградкой области. 
Хамзя Ибрагимович родился 2 мая 1924 года в г. Джамбул Казахской ССР. В 1942 году был призван в войска НКВД, и после учебного пункта направлен на передовую под Сталинград, где в составе 10 дивизии НКВД защищал от врага город на Волге. До конца войны Хамзя Ибрагимович  находился в составе конвойного полка, в задачу которого входила борьба с мародерством, охрана и патрулирование, сопровождение и доставка военнопленных в другие регионы Союза. После Великой Победы Хамзя Ибрагимович продолжил службу во внутренних войсках, демобилизовавшись только в 1973 году.
Но даже и выйдя на заслуженный отдых, ветеран оставался активным участником общественной деятельности, принимая участие в работе по патриотическому воспитанию молодежи. За боевые заслуги награжден орденом Отечественной войны второй степени, медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».
С 2017 года кадетский полицейский класс лицея № 6 Ворошиловского района Волгограда носит имя ветерана Великой Отечественной войны подполковника в отставке Гафурова Хамзи Ибрагимовича.
Руководство, личный состав и члены совета ветеранов ГУ МВД России по Волгоградской области выражают соболезнование родным и близким Хамзи Ибрагимовича.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Волго-Дон. Новый жилой квартал на Тулака.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Общество
18.09.2021 11:51
Общество 18.09.2021 11:51
Комментарии

0
Далее
Общество
18.09.2021 10:47
Общество 18.09.2021 10:47
Комментарии

0
Далее
Общество
18.09.2021 10:18
Общество 18.09.2021 10:18
Комментарии

0
Далее
Общество
17.09.2021 22:39
Общество 17.09.2021 22:39
Комментарии

0
Далее
Общество
17.09.2021 17:10
Общество 17.09.2021 17:10
Комментарии 0

0
Далее
Общество
17.09.2021 17:02
Общество 17.09.2021 17:02
Комментарии

0
Далее
Общество
17.09.2021 16:39
Общество 17.09.2021 16:39
Комментарии

0
Далее
Общество
17.09.2021 16:00
Общество 17.09.2021 16:00
Комментарии

0
Далее
Общество
17.09.2021 15:54
Общество 17.09.2021 15:54
Комментарии

0
Далее
Общество
17.09.2021 15:52
Общество 17.09.2021 15:52
Комментарии 0

0
Далее
Общество
17.09.2021 15:01
Общество 17.09.2021 15:01
Комментарии

0
Далее
Общество
17.09.2021 12:43
Общество 17.09.2021 12:43
Комментарии

0
Далее
Общество
17.09.2021 11:54
Общество 17.09.2021 11:54
Комментарии 0

0
Далее
Общество
17.09.2021 11:54
Общество 17.09.2021 11:54
Комментарии

0
Далее
Общество
17.09.2021 11:14
Общество 17.09.2021 11:14
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

17:06
К «экватору» выборов в Волгоградской области явка выросла на 10%Смотреть фотографии
16:57
Член УИК в Волгограде назвал провокацией работу наблюдателя с COVID-19Смотреть фотографии
15:17
В Волгоградской области 7-летний мальчик выпил раствор белизныСмотреть фотографии
14:54
Кандидат-справедливоросс отправил в УИК Волгограда наблюдателя с COVID-19Смотреть фотографии
14:39
Квартира в центре Волгограда выгорела дотла в отсутствие хозяевСмотреть фотографии
14:03
В Волгограде скончался 97-летний участник Сталинградской битвыСмотреть фотографии
13:17
У иностранных экспертов не нашлось замечаний к выборам в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:51
Заражаться коронавирусом в Волгоградской области стали еще режеСмотреть фотографии
10:47
Дожди в Волгоградской области зарядят почти на всю неделюСмотреть фотографии
10:18
В Урюпинске на участках проверяют кровь избирателейСмотреть фотографии
10:08
Престарелая волжанка в автобусе разбила головуСмотреть фотографии
09:43
В Волгоградской области из-за пьяного водителя пострадала пассажиркаСмотреть фотографии
08:57
В Волгограде из-за электросчетчика сгорела лестница в послевоенном домеСмотреть фотографии
22:56
Четверть избирателей в Волгоградской области проголосовали в первый день выборовСмотреть фотографии
22:39
В Волгограде репетируют световое шоу на стенах Александро-Невского собораСмотреть фотографии
22:15
Двое мигрантов из Волгоградской области погибли в ДТП под АстраханьюСмотреть фотографии
17:46
В скандальной истории с проектированием водовода в Палласовке оказались «подводные камни»Смотреть фотографии
17:26
Облизбирком дал первые данные о явке на выборах в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:14
Врачи ковидного госпиталя в Волгограде пришли к пациентам с бюллетенямиСмотреть фотографии
17:10
Отдохнули по-соседски: этим летом волгоградцы предпочли ездить на небольшие расстоянияСмотреть фотографии
17:09
В Волгограде избивший диджея посетитель бара останется под стражейСмотреть фотографии
17:02
Волгоградские силовики провели открытый урок для кадетовСмотреть фотографии
16:39
Волгоградский губернатор пристыдил чиновников за облезлый памятник ЛенинуСмотреть фотографии
16:10
В Волгоградской области в выгребной яме погиб ассенизатор, еще один в больницеСмотреть фотографии
16:00
Ветхий трубопровод в Светлом Яру Волгоградской области заменят бестраншейным методомСмотреть фотографии
15:54
Шлагбаумы у элитного дома отрезали две улицы частного сектора в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:52
Напряжение в контактную сеть на участке Горнополянский – Канальная в Волгоградской области будет подано 24 сентябряСмотреть фотографии
15:01
Бывший профилакторий в Жирновске Волгоградской области переделают под поликлиникуСмотреть фотографии
13:59
Выборы без нарушений в Волгоградской области показали иностранным экспертамСмотреть фотографии
13:41
Футболисты волгоградского «Ротора» проголосовали в МосквеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 