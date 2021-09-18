В Волгограде скончался 97-летний участник Сталинградской битвы

Общество 18.09.2021 14:03
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18.09.2021 14:03
Сегодня на 98-м году ушел из жизни участник Сталинградской битвы, подполковник в отставке Гафуров Хамзя Ибрагимович. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградкой области.
Хамзя Ибрагимович родился 2 мая 1924 года в г. Джамбул Казахской ССР. В 1942 году был призван в войска НКВД, и после учебного пункта направлен на передовую под Сталинград, где в составе 10 дивизии НКВД защищал от врага город на Волге. До конца войны Хамзя Ибрагимович находился в составе конвойного полка, в задачу которого входила борьба с мародерством, охрана и патрулирование, сопровождение и доставка военнопленных в другие регионы Союза. После Великой Победы Хамзя Ибрагимович продолжил службу во внутренних войсках, демобилизовавшись только в 1973 году.
Но даже и выйдя на заслуженный отдых, ветеран оставался активным участником общественной деятельности, принимая участие в работе по патриотическому воспитанию молодежи. За боевые заслуги награжден орденом Отечественной войны второй степени, медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».
С 2017 года кадетский полицейский класс лицея № 6 Ворошиловского района Волгограда носит имя ветерана Великой Отечественной войны подполковника в отставке Гафурова Хамзи Ибрагимовича.
Руководство, личный состав и члены совета ветеранов ГУ МВД России по Волгоградской области выражают соболезнование родным и близким Хамзи Ибрагимовича.
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