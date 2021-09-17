Бывший профилакторий в Жирновске Волгоградской области переделают под поликлинику





Отделения поликлиники Жирновской ЦРБ, разбросанные по всему городу, соберут под крышей бывшего профилактория на улице Школьная. Пустующее здание начнут реконструировать до конца 2022 года, сейчас чиновники начали проектирование, сообщили в администрации Волгоградской области.

О необходимости превратить разрозненные отделения в единую современную поликлинику, где откроется ЦАОП, заявил сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, находящий в Жирновске в рабочей поездкой. Помимо объявления о реконструкции бывшего профилактория глава региона объявил и о строительстве отделений общей врачебной практики в рабочем поселке Медведицкий и в селе Нижняя Добринка. В Жирновской ЦРБ запланированы ремонт терапевтического корпуса и дооснащение оборудованием.

Помимо этого, из бюджета Волгоградской области Жирновскому району дополнительно выделят средства на ремонт дорог между селами и райцентром и погашение долгов коммунальных организаций Жирновска за топливно-энергетические ресурсы. Регион поможет деньгами Жирновску и для ремонта системы водоснабжения. В настоящее время продолжается модернизация уличного освещения в районе: до конца года новые светильники установят в Жирновске, Красном Яре, Линево, Медведицком, Верхней Добринке, Александровке и Кленовке. Подходит к концу первая за 62 года модернизация ДК «Нефтяник» по нацпроекту «Культура», он откроет свои двери в конце октября.