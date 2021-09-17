Бывший профилакторий в Жирновске Волгоградской области переделают под поликлинику

Общество 17.09.2021 15:01
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17.09.2021 15:01
Отделения поликлиники Жирновской ЦРБ, разбросанные по всему городу, соберут под крышей бывшего профилактория на улице Школьная. Пустующее здание начнут реконструировать до конца 2022 года, сейчас чиновники начали проектирование, сообщили в администрации Волгоградской области.
О необходимости превратить разрозненные отделения в единую современную поликлинику, где откроется ЦАОП, заявил сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, находящий в Жирновске в рабочей поездкой. Помимо объявления о реконструкции бывшего профилактория глава региона объявил и о строительстве отделений общей врачебной практики в рабочем поселке Медведицкий и в селе Нижняя Добринка. В Жирновской ЦРБ запланированы ремонт терапевтического корпуса и дооснащение оборудованием.
Помимо этого, из бюджета Волгоградской области Жирновскому району дополнительно выделят средства на ремонт дорог между селами и райцентром и погашение долгов коммунальных организаций Жирновска за топливно-энергетические ресурсы. Регион поможет деньгами Жирновску и для ремонта системы водоснабжения. В настоящее время продолжается модернизация уличного освещения в районе: до конца года новые светильники установят в Жирновске, Красном Яре, Линево, Медведицком, Верхней Добринке, Александровке и Кленовке. Подходит к концу первая за 62 года модернизация ДК «Нефтяник» по нацпроекту «Культура», он откроет свои двери в конце октября.
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