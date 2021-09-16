Подозрительного мужчину со шрамом заметили у школ в городе Волгоградской области

Происшествия 16.09.2021 19:18
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16.09.2021 19:18
На территории городского округа Котово был замечен мужчина средних лет со шрамом на лице, который подъезжает к школам на серебристой Lada Priora (универсал). С помощью записки он пытается увести детей. Такое тревожное объявление, сообщает ИА «Высота 102», опубликовано в районной газете Котовского района «Маяк». Родителей просят провести беседы с детьми о правилах поведения с незнакомыми людьми. О подозрительных случаях просят сообщать в полицию по номеру 02, 102, 112.
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