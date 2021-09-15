Водоканал Волжского переходит на «зеленую» энергетику





Водоканал города Волжского начал реализацию проекта по установке возобновляемых источников энергии - солнечных электростанций. Одна такая станция мощностью 5 кВт сейчас работает в ремонтно-механическом цехе волжского водоканала. Солнечные батареи также установили еще на трех трёх канализационно-насосных станциях. За два месяца они выработали 9800 кВт электроэнергии. Таким способом предприятию удалось сэкономить около 80 тысяч рублей. При круглосуточном использовании работа солнечных электростанций позволит сократить расходы предприятия и сделать его работу экологичнее.

Специалисты рассчитывают, что проект окупится через пять лет, а в дальнейшем удастся получать чистую прибыль. «Станция вырабатывает электроэнергию, поставляет её в РМЦ и замещает ту электроэнергию, которую берется из сети. Получается, что мы экономим: меньше берем из сети, а часть энергии вырабатываем сами», - пояснил директор водоканала Юрий Орлов.

Перспективы развития « зеленой » энергетики обсудили в ходе совместной встречи коллектива предприятия с председателем профильной комиссии Волгоградской облдумы Олегом Савченко. Речь шла, в том числе, об участии города Волжского в федеральном проекте по модернизации водоснабжения и водоотведения за счет банка БРИКС. «Мы доказали эффективность реализации этой программы и, соответственно, эффективность траты этих средств. В нашу сторону большой авторитетный банк с большими ресурсами будет больше уделять внимания», - рассказал Савченко.