Водоканал Волжского переходит на «зеленую» энергетику

Общество 15.09.2021 17:38
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15.09.2021 17:38
Водоканал города Волжского начал реализацию проекта по установке возобновляемых источников энергии - солнечных электростанций. Одна такая станция мощностью 5 кВт сейчас работает в ремонтно-механическом цехе волжского водоканала. Солнечные батареи также установили еще на трех трёх канализационно-насосных станциях. За два месяца они выработали 9800 кВт электроэнергии. Таким способом предприятию удалось сэкономить около 80 тысяч рублей. При круглосуточном использовании работа солнечных электростанций позволит сократить расходы предприятия и сделать его работу экологичнее.
Специалисты рассчитывают, что проект окупится через пять лет, а в дальнейшем удастся получать чистую прибыль. «Станция вырабатывает электроэнергию, поставляет её в РМЦ и замещает ту электроэнергию, которую берется из сети. Получается, что мы экономим: меньше берем из сети, а часть энергии вырабатываем сами», - пояснил директор водоканала Юрий Орлов.
Перспективы развития «зеленой» энергетики обсудили в ходе совместной встречи коллектива предприятия с председателем профильной комиссии Волгоградской облдумы Олегом Савченко. Речь шла, в том числе, об участии города Волжского в федеральном проекте по модернизации водоснабжения и водоотведения за счет банка БРИКС. «Мы доказали эффективность реализации этой программы и, соответственно, эффективность траты этих средств. В нашу сторону большой авторитетный банк с большими ресурсами будет больше уделять внимания», - рассказал Савченко.
Данная программа позволит повысить уровень надежности подачи потребителям всего города, снизит энергоемкость водоподачи и обеспечит создание резервных мощностей и возможность подключения новых нагрузок.
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