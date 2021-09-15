Общество 15.09.2021 15:00
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15.09.2021 15:00
На территории водоочистных сооружений поселка Латошинка прошли тактико-специальные учения по ликвидации последствий аварии на химически-опасном объекте. МУ «Служба спасения Волгограда» совместно с подразделениями региональной противопожарной службы ГУ МЧС России отработали практические действия по ликвидации чрезвычайной ситуации на данном объекте. Как рассказали ИА «Высота 102» в компании «Концессии водоснабжения», согласно легенде, на очистных сооружениях произошла разгерметизация запорной арматуры емкости с хлором. Инцидент мог привести к образованию очагов химического заражения, гибели людей и другим негативным последствиям.
Прибывшие службы спасения оперативно выяснили все необходимые подробности аварии: точное местонахождение утечки, отключение станции от электричества, наличие возможных пострадавших, и затем со спецоборудованием в защитных костюмах приступили непосредственно к устранению аварии. Условная утечка хлора была ликвидирована с помощью герметизирующего колпака на запорную арматуру. Затем контейнер с хлором был транспортирован на весы и подключен в технологическую схему для «эвакуации» опасного вещества.
Для ограничения распространения и нейтрализации хлорвоздушного облака противопожарная служба в свою очередь с помощью специальной техники поставила водяную завесу, поскольку за счет интенсивного перемешивания хлора с водой и воздухом его концентрация снижается.
Персонал водоочистных сооружений во время учений отработал действия по вызову аварийных служб, точному и подробному описанию ситуации, работе с оборудованием в условиях аварии и отслеживанию показателей.
«Подобные локальные тренировки проводятся на химически-опасных объектах «Концессий водоснабжения» 4 раза в год. Кроме того, все сотрудники регулярно проходят инструктажи по технике безопасности, что позволяет коллективу всегда быть готовым к любой нештатной ситуации», - рассказал начальник участка ВОС «Латошинка» Дмитрий Хабаров.
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