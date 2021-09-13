УФСБ ищет в Волгоградской области настоящих пограничников

Общество 13.09.2021 11:29
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13.09.2021 11:29
Набор кандидатов для поступления в пограничные институты ФСБ России в городах Москва, Голицыно, Калининград, Анапа проводит УФСБ России по Волгоградской области. На учебу в эти вузы приглашаются не проходившие военную службу юноши, закончившие 11 классов, выпускники колледжей и кадетских школ Волгограда и области в возрасте от 16 до 22 лет. Также приглашаются и военнослужащие, проходящие военную службу по призыву или по контракту – до достижения ими возраста 24 лет. Для кандидатов важно иметь постоянную регистрацию в Волгоградской области, быть здоровым и физически крепким.
В период абитуриентских сборов и сдачи экзаменов всем поступающим гарантируется бесплатное проживание, питание, медицинское обслуживание.
Граждане, желающие поступить в пограничные институты ФСБ России должны обратиться до 1 марта 2022 года в отдел кадров УФСБ России по Волгоградской области по телефону: 8 (844-2) 30-12-25, 30-12-28. Отдел кадров ПУ ФСБ России по Волгоградской области 39-68-51.
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