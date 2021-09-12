В Волгограде объявили о завершении работ по воссозданию Александро-Невского собора





Воссоздание храма Александра Невского в Волгограде, который строился пять лет, полностью завершено. Об этом сообщили в администрации региона. Организационные вопросы по открытию собора обсудили сегодня губернатор Андрей Бочаров вместе с главой Волгограда Виталием Лихачевым. Они осмотрели внутреннее убранство и прилегающую к храму территорию.





Напомним, в июле текущего года от имени всех жителей и попечительского совета Андрей Бочаров пригласил Святейшего Патриарха Кирилла посетить Волгоградскую область и освятить возрождённый Александро-Невский собор. Храм является точной копией собора, взорванного в 1932 году - проект создавался, в том числе, по сохранившимся старым фотографиям. Как выглядело внутреннее убранство прежнего собора Александра Невского - неизвестно, поэтому мастера создали нечто новое, но по всем православным канонам. Открытие в Волгограде 85-метрового Александро-Невского собора, который станет кафедральным, намечено на 19 сентября.





Губернатор и мэр сегодня посетили также музей ИЗО им. И.И. Машкова, где с 3 сентября в выставочном зале работает проект «Русский храм», вошедший в региональную программу празднования 800-летия со дня рождения Александра Невского. Экспозиция, включающая свыше 100 произведений искусства, будет работать до 10 октября включительно.



