



Родственники престарелой жительницы Волгограда намерены разобраться в вопиющей истории, которая произошла сегодня на острове Сарпинский. Как рассказала ИА «Высота 102» дочь 81-летней Марии Георгиевны Васильевой Надежда Анатольевна, у ее мамы подтвердился коронавирус, диагностировали двустороннюю пневмонию. Фельдшер с водителем на санитарной машине привезли бабушку на берег острова Сарпинский, как в таких случаях и положено, вызвали службу спасения. Однако приехавшие спасатели отказались забирать бабушку. Они заявили, что у них нет специальных одноразовых комбинезонов. А приказ начальства запрещает им перевозить коронавирусных больных без соответствующего снаряжения. Спасатели уехали на другой берег Волги, так и не забрав бабушку, и заявили, что будут ждать скорую помощь с полными комплектами СИЗ. Вернулись уже одетыми в те самые комбинезоны и только после этого бабушку погрузили в спасательный катер. «Моя мама провела на берегу Волги два часа, на холодном ветру и с пневмонией. Она задыхалась, плакала, просила отвезти ее домой. Говорила, лучше умереть дома. Я потрясена случившемся и буду требовать наказания виновных», - заявила Надежда Анатольевна.

В волгоградском облкомздраве ИА "Высота 102" подтвердили, что в результате совместной операции бригады скорой медицинской помощи и сотрудников МУ "Служба спасения Волгограда" 81-летняя жительница одного из хуторов острова Сарпинский была госпитализирована в стационар на базе областной инфекционной больницы №1. "Для доставки женщины на другой берег Волги были привлечены спасательный катер, сами сотрудники облачены в специальные медкостюмы. Жительницу Сарпинского успешно переправили", - заявили в ведомстве. С начала сентября это уже 11-ая эвакуация жителей острова с подтвержденным диагнозом коронавируса или подозрением на это заболевание, уточнили здесь.







