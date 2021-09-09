Волгоградские морги закупили 16 весов для взвешивания трупов





Определен победитель аукциона на поставку весов напольных электронных для взвешивания трупов. Фирма «Юстир» поставит 16 весов ГБУЗ «Волгоградское областное бюро судебно-медицинской экспертизы» за 1,1 миллиона рублей. Соответствующие документы, сообщает ИА «Высота 102», опубликованы на сайте госзаказов. Начальная цена закупки составляла около 1,5 миллиона рублей. В процессе конкурентных торгов было сэкономлено около 400 тысяч бюджетных рублей.

Весы должны быть рассчитаны на максимальный вес до 300 килограммов и предусмотрены для взвешивания тел с тележками. Товар также должен иметь электронный дисплей и сделан из материалов, которые позволяют проводить дезинфекцию оборудования.



