В Волгоградской области солярка подешевела на 3 копейки

Общество 09.09.2021 08:10
0
09.09.2021 08:10
Средняя стоимость дизтоплива в Волгоградской области снизилась на 3 копейки. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Росстата, за последнюю неделю цена солярки составила 49,27 рубля за литр. На предыдущей неделе стоимость дизтоплива фиксировалась на уровне 49,3 рубля за литр. Бензин марки АИ-92 подешевел на 22 копейки, а бензин марки АИ-95 – на 21 копейку. Стоимость бензина АИ-98 не изменилась – его средняя цена составила 55,31 рубля за литр.
По данным Росстата, снижение стоимости бензина произошло в 68 субъектах РФ. Эксперты, между тем, связывают это с понижением спроса на топливо в связи с окончанием периода отпусков и некоторых видов сельхозработ.
Ранее ИА «Высота 102» сообщало о росте цен на топливо в Волгоградской области с начала года почти на 2 рубля за литр.
Реклама
Фонтан забил в подъезде многоквартирного дома в Волгограде09.09.2021 14:08
Общество 09.09.2021 14:08
На миллион рублей оштрафованы детские лагеря в Волгоградской области за ковидные нарушения09.09.2021 13:47
Общество 09.09.2021 13:47
В Волгограде запланировали ремонт 19 улиц в 2022 году09.09.2021 11:34
Общество 09.09.2021 11:34
Проблемы с «Молоком»: брошенный магазин не дает покоя жильцам пятиэтажки в Волгограде09.09.2021 11:20
Общество 09.09.2021 11:20
Первая модельная библиотека Волжского готова к открытию09.09.2021 09:40
Общество 09.09.2021 09:40
Волгоградский облсуд поставил точку в споре главврача и защитника прав пациентов08.09.2021 20:15
Общество 08.09.2021 20:15
«Пескарь» из Крыма будет убирать пляжи Волжского08.09.2021 19:13
Общество 08.09.2021 19:13
Цифра в зачете: «Ростелеком» запускает онлайн-курс «Цифровое образование» для студентов крупнейших вузов Юга России08.09.2021 18:56
Общество 08.09.2021 18:56
Члена ТИК в Волгоградской области отстранили от работы из-за отказа прививаться08.09.2021 18:01
Общество 08.09.2021 18:01
В Волгограде многодетную мать лишили пособия из-за поддержки ребенка-инвалида08.09.2021 17:31
Общество 08.09.2021 17:31
Регоператор в Волгограде опроверг обвинения главы Росприроднадзора08.09.2021 16:10
Общество 08.09.2021 16:10
Волгоградский губернатор выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС08.09.2021 15:09
Общество 08.09.2021 15:09
Суточная смертность от коронавируса выросла в Волгоградской области08.09.2021 15:00
Общество 08.09.2021 15:00
Владелец бара, где избили диджея, лишился второго кафе в Волгограде08.09.2021 14:40
Общество 08.09.2021 14:40
В Волгоградской области проверят цены на стройматериалы по поручению ФАС08.09.2021 14:07
Общество 08.09.2021 14:07
Реклама