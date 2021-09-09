В Волгоградской области солярка подешевела на 3 копейки





Средняя стоимость дизтоплива в Волгоградской области снизилась на 3 копейки. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Росстата, за последнюю неделю цена солярки составила 49,27 рубля за литр. На предыдущей неделе стоимость дизтоплива фиксировалась на уровне 49,3 рубля за литр. Бензин марки АИ-92 подешевел на 22 копейки, а бензин марки АИ-95 – на 21 копейку. Стоимость бензина АИ-98 не изменилась – его средняя цена составила 55,31 рубля за литр.

По данным Росстата, снижение стоимости бензина произошло в 68 субъектах РФ. Эксперты, между тем, связывают это с понижением спроса на топливо в связи с окончанием периода отпусков и некоторых видов сельхозработ.

Ранее ИА «Высота 102» сообщало о росте цен на топливо в Волгоградской области с начала года почти на 2 рубля за литр.



