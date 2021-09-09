



Массу проблем уже шесть лет доставляет жителям пятиэтажки в Тракторозаводском районе аварийное помещение на первом этаже их многоквартирного дома. Как сообщили ИА «Высота 102» волгоградцы, проживающие в доме №6 по улице Баумана, раньше площади на первом этаже занимал магазин «Молоко». Сегодня о нем напоминает только ржавая вывеска. Помещение давно пустует и находится в состоянии, которое вызывает беспокойство у жильцов. Многочисленные обращения в управляющую компанию и администрацию района результатов не принесли.





В заброшенном магазине вандалы разбили и поломали все, что могли. «Оторвали решетки, повредили стены, все стекла повыбивали», - рассказала жительница дома Елена. После массовых жалоб во все возможные инстанции, фасад бывшего магазина частично заколотили деревяшками, но дыры все равно остались. «Осадки через них все равно попадают, что способствуют разморозке отопительной системы всего дома!», - возмущается собеседница агентства. Из-за постоянной сырости в этом заброшенном помещении, как утверждают жильцы, в квартирах появилась плесень.





В администрации Волгограда прокомментировали данную ситуацию так: «Нежилое помещение, расположенное на первом этаже дома №6 по ул. Баумана, не находится в муниципальной собственности. Актуальной информацией о владельцах объектов недвижимости обладает профильное ведомство – Росреестр. Согласно нормам федерального законодательства, собственник обязан содержать принадлежащее ему имущество в надлежащем состоянии». В мэрии отметили, что если владелец помещения не исполняет обязанности по его содержанию, жильцы дома вправе обратиться в управляющую компанию, чтобы та направила собственнику недвижимости соответствующее предписание. В случае неисполнения выданных предписаний, собственники квартир совместно с управляющей компанией имеют право обратиться в суд.







