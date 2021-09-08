



Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что ООО «Ситиматик-Волгоград» мешает проведению проверки ведомства. Региональный оператор по обращению с ТКО за шесть дней работы инспекторов не предоставил более половины требуемых документов, сообщила Радионова в своем Instagram.

«Ситиматик-Волгоград» мешает осмотрам площадок временного накопления отходов, – написала глава Росприроднадзора. – Работать в полной мере инспекторы не могут. Хочу предупредить, что ничего спрятать не получится, а препятствование законной деятельности госоргана преследуется по закону».

ИА «Высота 102» направило официальный запрос региональному оператору с просьбой прокомментировать ситуацию.