Общество 08.09.2021 10:23
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08.09.2021 10:23
Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что ООО «Ситиматик-Волгоград» мешает проведению проверки ведомства. Региональный оператор по обращению с ТКО за шесть дней работы инспекторов не предоставил более половины требуемых документов, сообщила Радионова в своем Instagram.
«Ситиматик-Волгоград» мешает осмотрам площадок временного накопления отходов, – написала глава Росприроднадзора. – Работать в полной мере инспекторы не могут. Хочу предупредить, что ничего спрятать не получится, а препятствование законной деятельности госоргана преследуется по закону».
ИА «Высота 102» направило официальный запрос региональному оператору с просьбой прокомментировать ситуацию.
Фото: Instagram Светланы Радионовой.
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