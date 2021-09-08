Общество

В Волгоградской области изменится расписание пригородных поездов на время ремонта путей

Общество 08.09.2021 10:36
0
08.09.2021 10:36


В связи с проведением в сентябре ремонтно-путевых работ на перегоне Бердия – Солодча в Волгоградской области изменится расписание пригородных поездов, следующих в направлении Волгоград – Качалино – Петров Вал и обратно. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Приволжской железной дороги. 
Так, 10, 11, 17, 18 и 21 сентября изменения в расписании коснутся следующих поездов:
•№6812 Петров Вал – Качалино отправлением со ст. Петров Вал в 4:55 (на 54 минуты раньше), прибытием на конечную ст. Качалино в 7:26 (на 37 минут раньше);
•№6814 Качалино – Волгоград-1 отправлением со ст. Качалино в 7:46 (на 17 минут раньше), прибытием на конечную ст. Волгоград-1 в 9:03 (на 17 минут раньше).
11, 18 и 19 сентября изменится расписание пригородных поездов:
•№6806 Петров Вал – Качалино отправлением со ст. Петров Вал в 13:30 (на 1 час 37 минут раньше), прибытием на конечную ст. Качалино в 16:07 (на 1 час 12 минут раньше);
•№6808 Качалино – Волгоград-1 отправлением со ст. Качалино в 16:10 (на 1 час 10 минут раньше), прибытием на конечную ст. Волгоград-1 в 17:24 (на 1 час 10 минут раньше).
•№6809 Качалино – Петров Вал отправлением со станции Качалино в 9:15 (на 29 минут позже), прибытием на конечную ст. Петров Вал в 11:33 (на 34 минуты позже).
Также обращаем внимание пассажиров, что 9, 10, 16, 17 и 20 сентября частично изменится график движения пригородного поезда №6813 Качалино – Петров Вал. Он будет отправляться со ст. Качалино согласно действующему расписанию в 17:43, прибывать на конечную ст. Петров Вал в 20:01 (на 6 минут позже).

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Волго-Дон. Новый жилой квартал на Тулака.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Общество
08.09.2021 14:40
Общество 08.09.2021 14:40
Комментарии

0
Далее
Общество
08.09.2021 14:07
Общество 08.09.2021 14:07
Комментарии

0
Далее
Общество
08.09.2021 13:45
Общество 08.09.2021 13:45
Комментарии

0
Далее
Общество
08.09.2021 12:21
Общество 08.09.2021 12:21
Комментарии

0
Далее
Общество
08.09.2021 11:21
Общество 08.09.2021 11:21
Комментарии

0
Далее
Общество
08.09.2021 10:23
Общество 08.09.2021 10:23
Комментарии

0
Далее
Общество
08.09.2021 10:10
Общество 08.09.2021 10:10
Комментарии

0
Далее
Общество
08.09.2021 08:13
Общество 08.09.2021 08:13
Комментарии

0
Далее
Общество
07.09.2021 19:32
Общество 07.09.2021 19:32
Комментарии

0
Далее
Общество
07.09.2021 16:06
Общество 07.09.2021 16:06
Комментарии

0
Далее
Общество
07.09.2021 12:43
Общество 07.09.2021 12:43
Комментарии

0
Далее
Общество
07.09.2021 11:43
Общество 07.09.2021 11:43
Комментарии

0
Далее
Общество
07.09.2021 10:58
Общество 07.09.2021 10:58
Комментарии

0
Далее
Общество
07.09.2021 10:13
Общество 07.09.2021 10:13
Комментарии

0
Далее
Общество
07.09.2021 09:34
Общество 07.09.2021 09:34
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

14:40
Владелец бара, где избили диджея, лишился второго кафе в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:28
Новый проект МТС поможет родителям понять детей-подростковСмотреть фотографии
14:07
В Волгоградской области проверят цены на стройматериалы по поручению ФАССмотреть фотографии
13:55
Гремячинский ГОК претендует на национальную премиюСмотреть фотографии
13:45
Лицей в Волгоградской области уличили в дефиците учебниковСмотреть фотографии
12:59
Банда колесивших по России разбойников попалась полицейским в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:53
Смартфоны, колонки и «умные» метки для поиска вещей: как волгоградцы собирали детей в школуСмотреть фотографии
12:48
Организатора нелегального игрового клуба в Волжском отправили в колониюСмотреть фотографии
12:21
В Волгоградской области подорожали хлеб и кашиСмотреть фотографии
11:21
Авиакомпанию «Победа» обязали вернуть волгоградцу 114 тысяч рублейСмотреть фотографии
11:04
Сторож в Волгоградской области устроил стрельбу на арбузной бахчеСмотреть фотографии
10:46
В Урюпинске женщина-водитель после ДТП оказалась с травмами в цветочной клумбеСмотреть фотографии
10:36
В Волгоградской области изменится расписание пригородных поездов на время ремонта путейСмотреть фотографии
10:23
Глава Росприроднадзора: волгоградский регоператор препятствует проверке ведомстваСмотреть фотографии
10:10
«Спешки не будет»: жителям двух улиц в Волгограде пообещали качественный дорожный ремонтСмотреть фотографии
09:10
Волгоградские аграрии научились месяцами сохранять урожай свежимСмотреть фотографии
08:48
Строителей дороги под Волгоградом оштрафовали за порчу земли военныхСмотреть фотографии
08:13
Тело погибшего в Египте волгоградского боксера привезут на родинуСмотреть фотографии
19:32
Хуторяне в Волгоградской области взбунтовались против сотовой вышки возле домовСмотреть фотографии
18:03
Жителей частного сектора в Волгограде избавили от токсичного соседства с ассенизаторомСмотреть фотографии
17:35
Подозреваемого в избиении диджея в Волгограде задержали в АстраханиСмотреть фотографии
17:21
В волгоградской больнице скончался обварившийся на заводе рабочийСмотреть фотографии
17:10
Почти 200 тысяч: в волгоградском регионе растет количество абонентов WinkСмотреть фотографии
16:38
Завершено расследование дела о гибели на свидании 17-летней девушки в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:06
Под Волгоградом отара овец погубила посадки лука на 1 млн рублейСмотреть фотографии
15:27
Доля ипотеки на ИЖС в портфеле Банка ДОМ.РФ достигла 9%Смотреть фотографии
15:07
Под Волгоградом силовики нашли запретные плантации (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
15:01
В Волгограде разыскивают напавших на диджея посетителей ночного клубаСмотреть фотографии
14:10
Самолет из Москвы из-за неполадки кружил над ВолгоградомСмотреть фотографии
13:57
Катер с волгоградскими туристами сломался и дрейфует в Каспийском мореСмотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 