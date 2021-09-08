Общество 08.09.2021 10:36
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08.09.2021 10:36
В связи с проведением в сентябре ремонтно-путевых работ на перегоне Бердия – Солодча в Волгоградской области изменится расписание пригородных поездов, следующих в направлении Волгоград – Качалино – Петров Вал и обратно. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Приволжской железной дороги.
Так, 10, 11, 17, 18 и 21 сентября изменения в расписании коснутся следующих поездов:
•№6812 Петров Вал – Качалино отправлением со ст. Петров Вал в 4:55 (на 54 минуты раньше), прибытием на конечную ст. Качалино в 7:26 (на 37 минут раньше);
•№6814 Качалино – Волгоград-1 отправлением со ст. Качалино в 7:46 (на 17 минут раньше), прибытием на конечную ст. Волгоград-1 в 9:03 (на 17 минут раньше).
11, 18 и 19 сентября изменится расписание пригородных поездов:
•№6806 Петров Вал – Качалино отправлением со ст. Петров Вал в 13:30 (на 1 час 37 минут раньше), прибытием на конечную ст. Качалино в 16:07 (на 1 час 12 минут раньше);
•№6808 Качалино – Волгоград-1 отправлением со ст. Качалино в 16:10 (на 1 час 10 минут раньше), прибытием на конечную ст. Волгоград-1 в 17:24 (на 1 час 10 минут раньше).
•№6809 Качалино – Петров Вал отправлением со станции Качалино в 9:15 (на 29 минут позже), прибытием на конечную ст. Петров Вал в 11:33 (на 34 минуты позже).
Также обращаем внимание пассажиров, что 9, 10, 16, 17 и 20 сентября частично изменится график движения пригородного поезда №6813 Качалино – Петров Вал. Он будет отправляться со ст. Качалино согласно действующему расписанию в 17:43, прибывать на конечную ст. Петров Вал в 20:01 (на 6 минут позже).
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