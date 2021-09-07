В Волгограде от последствий коронавируса умерла 18-летняя скрипачка

Общество 07.09.2021 10:58
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07.09.2021 10:58
В Волгограде похоронят 18-летнюю Василису Когут, выпускницу консерватории имени П.А.Серебрякова. Сегодня девушке исполнилось бы 19 лет. В социальной сети вуза сообщается, что Василиса умерла от осложнений, вызванных коронавирусом, в одном из госпиталей Волгограда.
Василиса в этом году окончила факультет СПО по специальности "Инструментальное исполнительство" (оркестровые струнные инструменты). Она планировала продолжить обучение в волгоградской консерватории им.П.А.Серебрякова, хотела поступить на факультет высшего образования, но тяжело заболела.
Василиса была одной из лучших студенток: училась на отлично, побеждала в конкурсах самого разного уровня, была членом студенческого совета, в составе сборной команды вуза участвовала в конкурсах, форумах и фестивалях, была членом добровольческой организации "Волонтёры Серебряковки".
Василиса была примером для всех студентов Волгоградской консерватории им.П.А.Серебрякова. Добрая и отзывчивая, скромная и трудолюбивая девушка снискала любовь и уважение всех, кто её знал.
Коллектив консерватории выражает глубокие соболезнования родителям Василисы Когут. К сожалению, из-за коронавирусных ограничений не все смогут прийти проститься с молодой талантливой девушкой. Но память о ней навсегда останется в сердцах всех, кто ее знал.
Фото волгоградская консерватория имени П.А.Серебрякова ВК.
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