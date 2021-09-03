Рухнувшее из-за ветра дерево остановило движение трамваев в Волгограде





Свалившийся на контактную сеть вяз на полтора часа перекрыл движение трамваев из центра Волгограда в Жилгородок и обратно. Дерево обрушилось из-за сильных порывов ветра, скорость которого в областном центре достигает 18 м/с.

Инцидент произошел в 14.40 в Дзержинском районе между остановками «Центр детского творчества» и «Агентство воздушных сообщений», сообщили в пресс-службе мэрии. К месту происшествия оперативно прибыли бригады МУП «Метроэлектротранс» и МБУ «ЖКХ Дзержинского района Волгограда». В 16.20 упавший вяз убрали с трамвайных путей, движение вагонов в Жилгородок было возобновлено.