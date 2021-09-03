Общество 03.09.2021 15:10
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03.09.2021 15:10
Волгоградское УФАС на два года включило в реестр недобросовестных поставщиков зарегистрированную в Москве компанию «Прайм-ТК». Фирма не исполнила в полном объеме работы по ремонту кровли детсадов №№125 и 135 в Красноармейском районе Волгограда.
Дошкольные учреждения заключили контракты со столичной компанией на общую сумму 5 млн рублей в мае 2021 года в рамках реализации национального проекта «Наука». «Прайм-ТК» сорвал ремонт крыш, и руководство детсадов направило обращения в УФАС. На их рассмотрение представитель нерадивого подрядчика не явился и не прислал объяснений.
В антимонопольной службе уточнили, что отправленная в черный список компания только в этом году дважды попадала в РНП за неисполнение муниципальных контрактов. В частности, по данным системы СПАРК, в начале августа администрация Краснослободска расторгла с фирмой контракт на благоустройство территории города на сумму 2,9 млн рублей. В настоящее время на исполнении находятся контракты на ремонт дорог в Калаче-на-Дону, обновление кровли в школе №40 в Жилгородке и капремонт фасада музыкальной школы в станице Кумылженской.
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