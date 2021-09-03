



Волгоградское УФАС на два года включило в реестр недобросовестных поставщиков зарегистрированную в Москве компанию «Прайм-ТК». Фирма не исполнила в полном объеме работы по ремонту кровли детсадов №№125 и 135 в Красноармейском районе Волгограда.

Дошкольные учреждения заключили контракты со столичной компанией на общую сумму 5 млн рублей в мае 2021 года в рамках реализации национального проекта «Наука». «Прайм-ТК» сорвал ремонт крыш, и руководство детсадов направило обращения в УФАС. На их рассмотрение представитель нерадивого подрядчика не явился и не прислал объяснений.

В антимонопольной службе уточнили, что отправленная в черный список компания только в этом году дважды попадала в РНП за неисполнение муниципальных контрактов. В частности, по данным системы СПАРК, в начале августа администрация Краснослободска расторгла с фирмой контракт на благоустройство территории города на сумму 2,9 млн рублей. В настоящее время на исполнении находятся контракты на ремонт дорог в Калаче-на-Дону, обновление кровли в школе №40 в Жилгородке и капремонт фасада музыкальной школы в станице Кумылженской.