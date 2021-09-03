Общество

Столичную фирму внесли в черный список за сорванный ремонт детсадов в Волгограде

Общество 03.09.2021 15:10
0
03.09.2021 15:10


Волгоградское УФАС на два года включило в реестр недобросовестных поставщиков зарегистрированную в Москве компанию «Прайм-ТК». Фирма не исполнила в полном объеме работы по ремонту кровли детсадов №№125 и 135 в Красноармейском районе Волгограда.
Дошкольные учреждения заключили контракты со столичной компанией на общую сумму 5 млн рублей в мае 2021 года в рамках реализации национального проекта «Наука». «Прайм-ТК» сорвал ремонт крыш, и руководство детсадов направило обращения в УФАС. На их рассмотрение представитель нерадивого подрядчика не явился и не прислал объяснений.
В антимонопольной службе уточнили, что отправленная в черный список компания только в этом году дважды попадала в РНП за неисполнение муниципальных контрактов. В частности, по данным системы СПАРК, в начале августа администрация Краснослободска расторгла с фирмой контракт на благоустройство территории города на сумму 2,9 млн рублей. В настоящее время на исполнении находятся контракты на ремонт дорог в Калаче-на-Дону, обновление кровли в школе №40 в Жилгородке и капремонт фасада музыкальной школы в станице Кумылженской.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Волго-Дон. Новый жилой квартал на Тулака.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Общество
03.09.2021 20:09
Общество 03.09.2021 20:09
Комментарии

0
Далее
Общество
03.09.2021 18:00
Общество 03.09.2021 18:00
Комментарии

0
Далее
Общество
03.09.2021 17:53
Общество 03.09.2021 17:53
Комментарии

0
Далее
Общество
03.09.2021 16:13
Общество 03.09.2021 16:13
Комментарии

0
Далее
Общество
03.09.2021 15:30
Общество 03.09.2021 15:30
Комментарии 0

0
Далее
Общество
03.09.2021 14:40
Общество 03.09.2021 14:40
Комментарии 0

0
Далее
Общество
03.09.2021 14:17
Общество 03.09.2021 14:17
Комментарии

0
Далее
Общество
03.09.2021 13:39
Общество 03.09.2021 13:39
Комментарии

0
Далее
Общество
03.09.2021 13:11
Общество 03.09.2021 13:11
Комментарии

0
Далее
Общество
03.09.2021 11:23
Общество 03.09.2021 11:23
Комментарии

0
Далее
Общество
03.09.2021 11:11
Общество 03.09.2021 11:11
Комментарии 0

0
Далее
Общество
03.09.2021 11:10
Общество 03.09.2021 11:10
Комментарии

0
Далее
Общество
03.09.2021 08:20
Общество 03.09.2021 08:20
Комментарии 0

0
Далее
Общество
03.09.2021 08:19
Общество 03.09.2021 08:19
Комментарии

0
Далее
Общество
02.09.2021 20:36
Общество 02.09.2021 20:36
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:32
АО «Волгоградоблэлектро» присоединило к сетям более 1000 потребителей Волгоградской области с начала годаСмотреть фотографии
20:09
Искусство выживания: под Волгоградом ввели частичную оплату в бюджетных художках и музыкалкахСмотреть фотографии
18:00
Питерский коллекционер привез в Волгоград подлинники Сальвадора ДалиСмотреть фотографии
17:53
В Волгограде прошла панихида по погибшим в БесланеСмотреть фотографии
17:40
Рухнувшее из-за ветра дерево остановило движение трамваев в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:13
Волгоградское УФАС разрешило исследовать «Белое море» перед его ликвидациейСмотреть фотографии
16:13
Синоптики предупредили о ночных заморозках в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:13
Двоих волгоградцев ждет суд за попытку взорвать набитый миллионами банкоматСмотреть фотографии
15:10
Столичную фирму внесли в черный список за сорванный ремонт детсадов в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:17
Капремонт довел жителей затопленных домов в Волгограде до истерикиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:39
Коронавирус в Волгоградской области унес жизни еще 14 человекСмотреть фотографии
13:18
Профессор ВолгГМУ рассказал, как изжога приводит к отитуСмотреть фотографии
13:11
Волгоградский застройщик получил контракт на третью в городе школу-тысячникСмотреть фотографии
13:01
Трое рабочих получили ожоги в результате ЧП на заводе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:36
«Меня как будто загипнотизировали»: мошенники повесили гигантский кредит на мать-одиночку из ВолгоградаСмотреть фотографии
12:21
СК разбирается в причинах столкновения двух судов в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:11
В Волгограде фитнес-тренер соблазнилась чужими 100 тыс рублей в кошелькеСмотреть фотографии
11:23
В Волгоградской области прожиточный минимум для пенсионеров повысили на 226 рублейСмотреть фотографии
11:11
ОАО «РЖД» приступит к развитию станции Урюпино в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:10
«Им бы еще жить и жить»: трагически погибших братьев-спортсменов хоронят в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
10:24
Водитель из Астраханской области устроила крупное ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:13
ВОЛМА активно участвует в обмене опытом в сфере цифровизации промышленностиСмотреть фотографии
08:19
Мы их теряем: Росстат подвел итоги миграции в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:41
Wink с блогерами: «Битва профессий» от «Ростелекома» в прямом эфире собрала более четырех тысяч зрителейСмотреть фотографии
20:36
Волгоградцы с острова Сарпинский пожаловались прокурору на дорогой паромСмотреть фотографии
19:37
Недостроенному детсаду в Волгоградской области ищут нового подрядчикаСмотреть фотографии
17:55
ВгАЗ успешно развивает производство с соблюдением экологических требованийСмотреть фотографии
17:53
Парк Лесогород в Волгограде погрузился во тьму из-за порванного кабеляСмотреть фотографии
17:47
В налоговых органах Волгоградской области появились вакантные местаСмотреть фотографии
17:33
Столовая мечты: в волгоградском регионе запущено в работу первое школьное кафеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 