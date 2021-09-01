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Документальный фильм о главном хоккейном противостоянии Урала покажут «КиноПоиск HD» и Wink

Телеком 01.09.2021 15:50
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01.09.2021 15:50


Сегодня, 1 сентября, одновременно со стартом нового сезона Континентальной хоккейной лиги вышел документальный фильм «Уральское дерби», который рассказывает о принципиальном противостоянии двух хоккейных городов — Челябинска и Магнитогорска. Фильм доступен на «КиноПоиск HD» и в видеосервисе Wink компании «Ростелеком».
Дерби — это непримиримое соперничество двух команд, которое выходит далеко за пределы спортивной арены, охватывая не только игроков и болельщиков, но и спортшколы, юных хоккеистов, их родителей и даже целые города. Детям, идущим в хоккейные секции, сразу говорят, что главное на любом турнире обыграть давнего соперника, чего бы это ни стоило. С этой установкой дети вырастают в профессиональных хоккеистов. О природе такого соперничества и воспитании в хоккейной среде расскажет документальный фильм «Уральское дерби», главные герои которого — юные игроки челябинского «Трактора» и магнитогорского «Металлурга».
Молодые документалисты и выпускники ВГИК из студии «СТАЯ.DOC» сделали хоккеистов 2007 года рождения главными действующими лицами фильма. Они следовали за ними на турниры и тренировки, снимали их в гостиницах и раздевалках,общались с родителями, тренерами, болельщиками, одноклубниками, бывшими и действующими хоккеистами. Авторы фильма разбирались в хоккейном феномене двух промышленных городов и задавались вопросом, как вышло, что главным ресурсом Урала стали не полезные ископаемые, а воспитанники спортшкол.
«Урал одержим хоккеем. Здесь находится сильнейшая хоккейная школа, вырастившая огромное количество звезд мирового уровня. Это то, чем Урал, поистине, может гордиться: “золотые дети”, которые будут прославлять свой клуб, город, землю.И этот феномен превращает провинциальные города в центры мирового значения, равные Далласу, Питтсбургу, Торонто. Эта игра объединяет так много разных людей, что за все месяцы съемок в Челябинской области мы не встретили ни одного человека, который остался бы равнодушным к идее сделать фильм об уральском хоккее. И у каждого были свои собственные представления о том, каким он должен быть. Съемки были долгими и тяжелыми, но благодаря исключительной заинтересованности и личной поддержке наших героев нам удалось превратить проект в большое кино. Мы старались шагнуть чуть дальше просто спортивного фильма и рассказать историю о мечте, одержимости и том сокровенном, что навсегда останется в нашем детстве», — рассказал режиссер Арсений Кайдацкий.
«Мы с удовольствием поддерживаем молодых российских документалистов, особенно когда они пытаются разобраться в такой захватывающей теме, как многолетнее противостояние двух хоккейных городов-соседей из одного региона. Этот дух соперничества как будто витает в воздухе, впитывается юными хоккеистами буквально с первых выходов на лед. Очень интересно проследить, как оно проникает в сознание детей, становится мощной мотивацией для достижения целей. Пусть это соперничество будет мощным стимулом для развития российского хоккея, появления новых ярких звезд, дарит сильные эмоции болельщикам, но не покидает пределов ледовых дворцов», — отметил директор по контентной политике «Ростелекома» Александр Косарим.
«”Уральское дерби” — это очень живая история, настоящее исследование духа соперничества, юности и стремления к победе. Фильм снят такой же молодой и яркой творческой командой, которую поддержал “КиноПоиск HD”. Мы рады быть причастным к созданию проекта, дать возможность зрителю увидеть это кино и еще раз протранслировать молодым кинематографистам, что их истории могут быть рассказаны и показаны», — прокомментировала директор по контенту медиасервисов «Яндекса» Ольга Филипук.
Документальный фильм «Уральское дерби» доступен здесь.

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