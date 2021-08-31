



Арбитражный суд Волгоградской области признал законным постановление госжилнадзора о назначении штрафа УК «Комфортный дом» за ненадлежащее состояние балконов в доме №9 в поселке Кирпичный Волгограда. Еще в феврале 2021 года специалисты ведомства зафиксировали отсутствие полноценного основания балконной плиты одной из квартир, а также выкрашивание бетонного основания и оголение арматуры балконных плит трех квартир. Данные нарушения создают угрозу причинения вреда жизни и здоровью гражданам, посчитали в ведомстве и возбудили административное дело за нарушение лицензионных требований при управлении многоквартирными домами.

По результатам рассмотрения дела Госжилнадзором управляющей компании было назначено административное наказание в виде штрафа в размере 250 000 рублей. УК обжаловала штраф в арбитражном суде, однако требования о признании незаконным и отмене постановления Госжилнадзора оставлены без удовлетворения.



