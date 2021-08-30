Общество

Сотню школ в Волгоградской области осветили по-новому

Общество 30.08.2021 19:00
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30.08.2021 19:00


Более чем в 100 школах Волгоградской области старые лампочки заменили на энергоэффективные светодиодные светильники, сообщили в региональном комитете ЖКХ и ТЭК. Только в этом году в общеобразовательных учреждениях установили 2300 таких ламп. Модернизация прошла в 13 районах Волгоградской области и продолжится в остальных.
«Это проявление реальной заботы о здоровье школьников и учителей. Недопустимо, чтобы они занимались в полумраке, при тусклом свете. Установленные энергоэффективные светильники полностью отвечают современным стандартам, дают высокий уровень освещения», – прокомментировал депутат Волгоградской областной думы Олег Савченко.
Уровень освещенности классов стал нормативным при снижении объемов потребления электроэнергии более чем наполовину. Результат уже оценили, в частности, в школах №1 и №2 города Ленинска. Эти учреждения могут похвалиться не только новым светом, но и открытием центров «Точка роста». В школе №2 он отработал уже один год, во второй – готовится распахнуть свои двери 1 сентября.
Замена светильников – лишь часть программы модернизации школ по всей области и их подготовки к новому учебному году. В 2021 году в 200 учреждениях заменили кровлю, в 74-х – благоустроили школьные дворы, в 15-ти – обновили спортивные площадки. Помимо этого были отремонтированы 13 школьных спортзалов; в 385 школах и детсадах поменяли окна.
«Даже на примере только одного Волжского мы видим, как много сделано, – подчеркнул Савченко. – Так, в 2019–2020 годах старые окна заменены на пластиковые стеклопакеты более чем в 120 школах и детских садах, проведен ремонт школьных стадионов, спортплощадок, кровель, фасадов. Идет капительный ремонт МОУ СШ № 19 – до октября текущего года власти выделят на него почти 67 миллионов рублей».

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