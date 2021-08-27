В Волгоградской области не нашлось желающих построить дорогу за четверть миллиарда рублей





Несостоявшимся из-за отсутствия заявок признан электронный аукцион по строительству новой дороги в Дубовском районе Волгоградской области, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок.

Закупка с начальной ценой в 257,6 миллиона рублей была объявлена 18 августа текущего года, а итоги аукциона подвели сегодня. Автомобильную дорогу с асфальтобетонным покрытием, протяженностью 10,7 километра, планируют построить в границах от Лазновского сельского поселения до границы Дубовского и Иловлинского районов.

Проектная документация на строительство автомобильной дороги "Песковатка - Лозное - Большая Ивановка - Чернозубовка" летом этого года получила положительное заключение экспертизы. Финансирование объекта осуществляется за счет средств областного бюджета. Новую двухполосную дорогу планируют построить к 1 июля 2023 года. Заказчиком выступает комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области.

Напомним, что о дефиците подрядчиков заявил в июле текущего года глава облкомтранса Анатолий Васильев . По его словам, если раньше нельзя было найти средства на постройку дорог, то сейчас, когда деньги появились, невозможно найти подрядчиков и проектировщиков дорог. Конкурсы, по его словам, проходят с минимальным числом участников именно по причине отсутствия желающих принять в них участие.



