В Волгоградской области не нашлось желающих построить дорогу за четверть миллиарда рублей

Общество 27.08.2021 08:16
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27.08.2021 08:16
Несостоявшимся из-за отсутствия заявок признан электронный аукцион по строительству новой дороги в Дубовском районе Волгоградской области, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок.
Закупка с начальной ценой в 257,6 миллиона рублей была объявлена 18 августа текущего года, а итоги аукциона подвели сегодня. Автомобильную дорогу с асфальтобетонным покрытием, протяженностью 10,7 километра, планируют построить в границах от Лазновского сельского поселения до границы Дубовского и Иловлинского районов.
Проектная документация на строительство автомобильной дороги "Песковатка - Лозное - Большая Ивановка - Чернозубовка" летом этого года получила положительное заключение экспертизы. Финансирование объекта осуществляется за счет средств областного бюджета. Новую двухполосную дорогу планируют построить к 1 июля 2023 года. Заказчиком выступает комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области.
Напомним, что о дефиците подрядчиков заявил в июле текущего года глава облкомтранса Анатолий Васильев. По его словам, если раньше нельзя было найти средства на постройку дорог, то сейчас, когда деньги появились, невозможно найти подрядчиков и проектировщиков дорог. Конкурсы, по его словам, проходят с минимальным числом участников именно по причине отсутствия желающих принять в них участие.
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