Под Волгоградом дорожники насмешили жителей комической зеброй

Общество 21.08.2021 14:28
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21.08.2021 14:28
Новая дорожная разметка, которая появилась в Краснослободске на центральной улице Свердлова, а также Московской и других, вызвала у жителей города недоумение, сообщили ИА «Высота 102» граждане.
Больше всего людей возмущает переход, который упирается в дорожное ограждение. «Каким образом наносили разметку именно в этом месте? Неужели не ведали, что делали», - задаются вопросом краснослободцы. Улица Свердлова – одна из главных улиц в городе, на ней находится поликлиника, по ней проходят все маршруты общественного транспорта, множество горожан и гостей города перемещаются по данной улице и тротуару, стараясь соблюдать правила движения при переходе дороги. Но, когда «зебра» ведет или в забор или непосредственно к частному дому, как, к примеру, на улице Крупской, – это вызывает только вопросы.
Краснослободцы рассказывают, что улица Московская также стала одной из главных в городе после ремонта, она соединяет объездную (ведущую к жилому комплексу «Букатин Луг») и центральную улицы города. Здесь расположена школа №4, новый стадион, больница. С 2018 года, с момента капитального ремонта, - делятся горожане, практически сразу по всей дороге начали проявляться дефекты в виде просадок, трещин, выпуклостей, начали скапливаться лужи и грязь, а разметки и дорожных знаков вообще не было. Так вот теперь вместо ремонта дорожного покрытия появилась горизонтальная разметка. При этом на нескольких магистралях разметка нанесена непосредственно на те самые «просадки», выпуклости и дефекты асфальта, которые вынуждены объезжать даже автомобили повышенной проходимости по встречной полосе.
«Мы ждали настоящего ремонта, а что получили? Непонятные зебры, которые никому не нужны, - грустно констатируют люди. – Не пожалели наши начальники краски на ямы, выбоины и бугры. Непонятно также, зачем нарисовали стоп-линии перед перекрестками в отсутствие каких-либо знаков приоритета, как на всех выездах перед улицей Ленина».
Между тем, как следует из материалов электронного аукциона №0129300041421000005, акты выполненных работ по нанесению разметки от 21 июля 2021 года были подписаны без каких-либо замечаний со стороны администрации на сумму 250 000 рублей.
По словам жителей, очень многие дороги в Краснослободске пребывают в удручающем состоянии. Однако обращения в администрацию города с 2018 года фактически были проигнорированы. Остались только кипы переписки с чиновниками. А по сведениям прокуратуры Среднеахтубинского района, куда обратились граждане по проблемной улице Московской, выяснилось, что срок гарантии на данную дорогу еще не истек, а «решение суда о приведении дороги в порядок находится на исполнении».
Люди говорят, что, если случится чудо и они увидят в ближайшее время дорожные изменения, вопросы к людям, которые делали такую «красоту» на их дорогах, все равно останутся.
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