В два раза подорожала капуста в Волгоградской области за лето





В Волгоградской области продолжает дорожать капуста. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате, за минувшую неделю стоимость овоща выросла еще на 6% - до 40,73 руб. за килограмм. Для сравнения: в начале лета цена капусты составляла, по данным Волгоградстата, 21,17 руб. за кг. То есть за три месяца капуста подорожала в два раза.

При этом стоимость других овощей в регионе снижается. Так, картофель стоит сейчас в среднем 30,93 рубля за кг – снижение около 3%, лук – 25,58 руб. за кг (снижение около 2,5%). А вот цены на морковь переживают настоящий обвал. Еще недавно ее продавали за 100-150 рублей за килограмм, а сейчас стоимость этого овоща снизилась до 37,67 руб.

Фото: hinnamsaisuy, ru.depositphotos.com.