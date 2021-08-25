Общество

В два раза подорожала капуста в Волгоградской области за лето

Общество 25.08.2021 15:07
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25.08.2021 15:07


В Волгоградской области продолжает дорожать капуста. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате, за минувшую неделю стоимость овоща выросла еще на 6% - до 40,73 руб. за килограмм. Для сравнения: в начале лета цена капусты составляла, по данным Волгоградстата, 21,17 руб. за кг. То есть за три месяца капуста подорожала в два раза. 
При этом стоимость других овощей в регионе снижается. Так, картофель стоит сейчас в среднем 30,93 рубля за кг – снижение около 3%, лук – 25,58 руб. за кг (снижение около 2,5%). А вот цены на морковь переживают настоящий обвал. Еще недавно ее продавали за 100-150 рублей за килограмм, а сейчас стоимость этого овоща снизилась до 37,67 руб.  
Фото: hinnamsaisuy, ru.depositphotos.com.

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