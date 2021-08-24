Губернатор раскритиковал медленный ремонт центра онкопомощи в глубинке Волгоградской области

Общество 24.08.2021 13:14
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24.08.2021 13:14
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров потребовал ускорить медленно продвигающийся ремонт здания Палласовской ЦРБ, где должен открыться центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). Реконструкция помещений началась еще в апреле текущего года, но готовность работ сейчас составляет всего 62%, сообщили в администрации региона.
Глава области в ходе рабочей поездки в Палласовку жестко раскритиковал подрядчика и поставил перед облздравом задачу принять меры вплоть до разрыва контракта и срочной смены строителей. ЦАОП, за которым закрепят жителей Палласовского, Старополтавского и Николаевского района, должны сдать точно в срок. «Никаких предпосылок, объективных факторов, чтобы это было сорвано, я не вижу. Средства есть, ресурсы есть, желание есть. Надо делать», — подчеркнул Андрей Бочаров.
Ремонт дорог в Палласовском районе, в противовес, идет с опережением графика. Трассу «Иловатка - Старая Полтавка - Гмелинка - Палласовка - Николаевск» закончат приводить в порядок до конца августа, 10-километровый участок на территории Палласовского района уже готов. По итогам осмотра дорог губернатор озвучил решение о полноценной реконструкции трассы на Кайсацкое до конца 2021 года.
Совместно с жителями Палласовки глава Волгоградской области проинспектировал, как благоустроена территория на улице Коммунистической, где работы шли на протяжении трех лет и практически закончены. Губернатор проверил, как строится парк «Торгун», проект которого выиграл всероссийский конкурс. Готовность объекта составляет 40%. Посетил Бочаров и открывшуюся в прошлом году модельную библиотеку в Палласовке, которой передал в дар последнее издание энциклопедии «Сталинградская битва».
Тем не менее, ключевой проблемой в Палласовском районе и всем Заволжье остается качественное водоснабжение, о чем люди сказали губернатору. «Эту проблему необходимо решать последовательно, заниматься закачкой, расчисткой, чтобы вода обеспечивала хозяйственную деятельность и жизнь людей, – сказал Андрей Бочаров. – Поэтому мы ставим задачу по обеспечению качественной питьевой водой населённых пунктов Палласовского района и всего Заволжья».
Из сделанного за последний год: новый питьевой водопровод в посёлке Красный Октябрь и станции доочистки воды в посёлках Комсомольский и Вишневка. Закончен очередной этап расчистки реки Яма – процесс продолжится. Теперь необходимо расчистить реку Торгун и заменить изношенные водоводы и водопроводы в поселках Ромашки и Савинка. Предстоит установить восемь станций доочистки воды, купить спецтехнику для подвоза воды и реконструировать котельную в Палласовку.
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