Происшествия

Пьяный тракторист уложил женщину и ребенка из Москвы в волгоградскую больницу

Происшествия 24.08.2021 10:56
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24.08.2021 10:56


Женщина и 2-летний ребенок пострадали в результате столкновения трактора с легковушкой в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, ДТП произошло накануне поздно вечером в Иловлинском районе на 860 км автодороги "Тамбов-Волгоград-Астрахань".
По предварительной информации, 52-летний пьяный водитель трактора "Беларус" не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем "Volkswagen Polo", которым управлял 50-летний житель Москвы. В результате ДТП в больницу с травмами были доставлены пассажиры иномарки - ребенок и 41-летняя женщина.

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