Прокуроры контролируют ликвидацию последствий шторма в селах Волгоградской области

Расследования 24.08.2021 10:22
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24.08.2021 10:22
Ситуацию с ликвидацией последствий ураганного ветра в Ольховском районе, где накануне были повреждены ряд социальных объектов, держит на контроле прокуратура Волгоградской области. Об этом ИА "Высота 102" сегодня сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина.
Ранее сообщалось, что в результате неблагоприятных погодных условий была повреждена кровля двух дошкольных образовательных учреждений, сельского дома культуры, а также крыши 16 частных домовладений в поселке Нежинский, хуторах Песковатка и Гурово.
На место происшествия выезжал прокурор Ольховского района Виктор Седов.
Ветер также повредил линии электропередач в Гуровском и Нежинском сельских поселениях. Без света остались восемь населенных пунктов Ольховского района.
По предварительной информации, пострадавших во время шторма нет.
В настоящее время органами местного самоуправления совместно со службой социальной защиты населения принимаются меры по обследованию пострадавших объектов, оценке причиненного ущерба, оказанию помощи гражданам.
В администрации Волгоградской области сообщили, что власти окажут необходимую помощь жителям пострадавших домовладений в максимально короткие сроки. Ликвидацию последствий бури координирует комиссия по ЧС и ОПБ Ольховского муниципального района.
Фото пресс-службы прокуратуры Волгоградской области
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