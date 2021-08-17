Общество

Смотрите, кто еще: общественную палату Волгоградской области доукомплектовали старыми-новыми кадрами

Общество 17.08.2021 13:25
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17.08.2021 13:25


Двадцать членов общественной палаты Волгоградской области седьмого созыва, выбранные губернатором и областной думой, на сегодняшнем заседании доукомплектовали организацию еще десятью членами. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», проинформировал член ОП Волгоградской области Вячеслав Черепахин.
Так, новыми членами палаты стали заслуженный архитектор РФ Александр Вязьмин, бизнесвумен Софья Жилина, журналист Сергей Жуков, бывшая руководитель госжилинспекции Волгоградской области Надежда Каминская, руководитель филиала ФБУ «Рослесозащита» «Центр защиты леса  Волгоградской области» Валерий Юрченко, председатель Волгоградского областного отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Андрей Удахин, директор  Волгоградского областного геронтологического центра Андрей Харьков. Также общественники приняли в ряды своих коллег Н.Гончарову, В.Кузнецова, и Елену Никитину. Некоторые из них, как например, Надежда Каминская, Елена Никитина, Александр Вязьмин уже являлись членами общественной палаты шестого созыва. На следующем заседании ОП состоятся выборы председателя палаты. 
Ранее, напомним, губернатор назначил свою десятку членов общественной палаты. Среди них - почетный строитель РФ 71-летний Лев Алферов, директор Волгоградского медицинского колледжа 52-летняя Галина Генералова, председатель Волгоградского областного совета профсоюзов 50-летняя Татьяна Гензе. В утвержденный губернатором список  также вошли председатель Олимпийского совета Волгоградской области и бывший президент ФК «Ротор» 80-летний Виктор Иванов и заслуженный юрист РФ 63-летняя Светлана Казаченок.
Депутаты областной думы также выбрали свою десятку. В нее вошли председатель Волгоградской региональной общественной организации «Дагестан» Абдулвагаб Джалиев, член ОП шестого созыва, замдиректора центра судебных экспертиз Антон Лукаш, бывший председатель областного совета ветеранов Сергей Назаров, начальник отдела молодежной политики Волгоградского госуниверситета Павев Переходов, гендиректор АО "Себряковцемент" Сергей Рогачев, председатель общественного совета при комитете по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области Сергей Сачков, член казачьего общества Всевеликого войска Донского Юрий Слущев, митрополит Волгоградский  и Камышинский Феодор, президент медиа-группы «Премия» Вячеслав Черепахин, директор Урюпинского художественно-краеведческого музея Наталья Яковенко.

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