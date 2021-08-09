Общество

В облздраве пытаются «разрулить» ситуацию с очередями в поликлинике Волжского

Общество 09.08.2021 20:11
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09.08.2021 20:11


Проблему очередей в поликлинике №5 города Волжского, где люди в сорокоградусную жару проводят по несколько часов в ожидании приема врача, прокомментировали сегодня в комитете здравоохранения Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, в настоящее время из-за наплыва пациентов амбулаторная служба работает в режиме повышенных нагрузок.     
Администрация ГБУЗ «ГП №5» организовала разделение потоков пациентов с повышенной температурой и признаками ОРВИ с другими пациентами поликлиники, с помощью организации фильтра при входе в учреждение. 
Согласно методическим рекомендациям Минздрава России в поликлинике организован бокс с отдельным входом с торца здания. Он будет работать с 8 утра и до 8 вечера. Также организована работа дежурного администратора, который оперативно будет решать возникшие вопросы пациентов. Отработана система безотказного приема экстренных больных в день обращения. В облкомздраве добавили, что в поликлинике №5 города Волжского функционирует в две смены кабинет неотложной помощи на третьем этаже здания.
Напомним, на мучительные очереди в этой поликлинике в редакцию «Высота 102» пожаловались волжане. Люди утверждали, что в этом учреждение больные вместе со здоровыми подолгу томятся в ожидании приема врача. «Даже, если у кого-то еще нет ковида, то из такой очереди можно выползти уже инфицированным», - утверждали волжане. 


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