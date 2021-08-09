В облздраве пытаются «разрулить» ситуацию с очередями в поликлинике Волжского

Проблему очередей в поликлинике №5 города Волжского, где люди в сорокоградусную жару проводят по несколько часов в ожидании приема врача, прокомментировали сегодня в комитете здравоохранения Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, в настоящее время из-за наплыва пациентов амбулаторная служба работает в режиме повышенных нагрузок.

Администрация ГБУЗ «ГП №5» организовала разделение потоков пациентов с повышенной температурой и признаками ОРВИ с другими пациентами поликлиники, с помощью организации фильтра при входе в учреждение.

Согласно методическим рекомендациям Минздрава России в поликлинике организован бокс с отдельным входом с торца здания. Он будет работать с 8 утра и до 8 вечера. Также организована работа дежурного администратора, который оперативно будет решать возникшие вопросы пациентов. Отработана система безотказного приема экстренных больных в день обращения. В облкомздраве добавили, что в поликлинике №5 города Волжского функционирует в две смены кабинет неотложной помощи на третьем этаже здания.