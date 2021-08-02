Волжане "варятся" в многочасовых очередях в поликлинике





Волжане вынуждены по несколько часов сидеть в очереди в сорокоградусную жару, чтобы попасть на прием к врачу в городской поликлинике №5. Как рассказала ИА «Высота 102» волжанка Олеся, в этом медучреждении больные томятся в очереди со здоровыми по несколько часов, как например, было сегодня. «Даже, если у кого-то еще нет ковида, то из такой очереди можно выползти уже инфицированным. Это какое-то изощренное издевательство над людьми - многие просто разворачиваются и уходят. Говорят, лучше умереть дома», - негодует горожанка.

Волжане просят выделить дополнительных врачей, чтобы обслуживание в такую жару происходило быстрее. «Люди в очереди с температурами в буквальном смысле слова "варятся", а врачи ходят мимо»,- жалуется девушка.

Сегодня же на эту поликлинику пожаловался и другой житель Волжского. Его отправили в инфекционное отделение за справкой, хотя он был здоров. "Мне пришлось сидеть в такую жару в очереди с температурящими, у кого-то из них ведь коронавирус. Это просто недопустимо - смешивать потоки больных и здоровых. А потом удивляемся - откуда у нас такой всплеск заболевания?»,- недоумевает мужчина.

Редакция ИА "Высота 102" попросила прокомментировать сложившуюся ситуацию в волжской поликлинике №5 комитет здравоохранения Волгоградской области.







