Губернатор Волгоградской области приехал в День ВДВ к бюсту Маргелова

Общество 02.08.2021 19:59
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02.08.2021 19:59
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров проинспектировал завершившиеся работы по реконструкции парка имени Гагарина. Глава региона отдал дань памяти защитникам Родины, пообщался с жителями, а также подрядчиками, выполняющими восстановление мемориала у братской могилы защитникам Сталинграда и благоустройство бульварной части на улице Титова, сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области. Вместе с главой Волгограда Виталием Лихачевым он также возложил цветы к бюсту Героя Советского Союза, командующего Воздушно-десантными войсками СССР генерала Василия Маргелова, установленного на аллее воинов-десантников, и к братской могиле воинов-афганцев. Сегодня, напомним, в России отмечают День ВДВ.
Напомним, парк имени Гагарина начал преображаться в 2019 году. Сейчас здесь полностью приведена в порядок входная группа, обустроены прогулочные дорожки и велодорожка, установлены детские городки и спортплощадки, «зимний театр», павильоны для торговли, площадки под аттракционы, лавочки и урны, высажены новые деревья и газон.
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