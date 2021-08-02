Общество

«Чудо свершилось!»: волгоградскому малышу со СМА помог тайный благотворитель

Общество 02.08.2021 18:20
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02.08.2021 18:20


«Чудо свершилось! Наш сбор закрыт» - эту радостную новость опубликовали сегодня родители годовалого Ильи Шахова с диагнозом спинальная мышечная атрофия 1 типа. Для спасения жизни малышу нужен укол препарата Золгенсма, стоимость которого составляет более 150 млн рублей. Ранее сообщалось, что родители ребенка Анастасия и Захар Шаховы собрали только половину суммы.
«Небеса послали нам нашего долгожданного благотворителя, который внес половину от необходимой суммы. Мое материнское сердце ликует и плачет от счастья. Я буду молиться о вас всю жизнь, наш анонимный герой. Спасибо вам за сына. Спасибо всем и каждому, кто внес хотя бы частичку своей доброты в сбор на лечение нашего Илюши. Спасибо вам за веру, за любовь, за терпение, за поддержку и помощь, спасибо вам ЛЮДИ! Нет слов, которые могут передать это состояние!», - написала сегодня мама мальчика в Instagram.
Илья Шахов родился 26 февраля 2020 года в городе Фролово, Волгоградской области. 25 сентября 2020 года врачи поставили ему страшный диагноз, с которым дети часто не доживают до 2 лет. На лечение мальчику собирали практически всем миром. Ранее «Высота 102» сообщала об акции волонтеров «Добрая среда», которые ради спасения ребенка объявили сбор макулатуры.

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