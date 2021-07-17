



Волонтеры организовали в Волгограде благотворительную акцию «Добрая среда» для помощи годовалому Илье Шахову с диагнозом спинальная мышечная атрофия 1 типа. В муниципальных учреждениях молодежной политики открылись пункты сбора макулатуры, вырученные средства пойдут на лечение малыша, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на соответствующее объявление на сайте мэрии.

Илья Шахов родился 26 февраля 2020 года в городе Фролово, Волгоградской области. 25 сентября 2020 года врачи поставили ему страшный диагноз, с которым дети часто не доживают до 2 лет. Сейчас Илюша получает поддерживающий препарат Рисдиплам, для спасения жизни малышу нужен укол препарата Золгенсма, стоимость которого составляет более 150 млн рублей. На сегодняшний день родители ребенка Анастасия и Захар Шаховы собрали только половину суммы – 75,6 млн рублей.

Сдать макулатуру для помощи Илье Шахову можно по следующим адресам:

- Красноармейский район: МДЦ «Ракурс», ул. Светлоярская, 46, будние дни с 10.00 до 17.00;

- Кировский район: МЦ «Чаплин», ул. Кирова, 145, будние дни с 13.00 до 19.00;

- Советский район: Центр «Доверие», ул. Электролесовская, 86, будние дни с 13.00 до 17.00;

- Ворошиловский район: ПМК «Флагман», ул. Череповецкая, 11/5, понедельник, среда, пятница с 09.00 до 13.00;

- Центральный район: МЦ «Друзья», ул. Пушкина, 14, понедельник, среда, пятница с 09.00 до 12.30;

- Дзержинский район: СТК «Дзержинец», ул. Шекснинская, 24, будние дни с 15.00 до 18.00;

- Краснооктябрьский район: МЦ «Метро», ул. Кузнецова, 26, будние дни с 14.00 до 19.00;

- Тракторозаводский район: ПМК «Надежда», ул. Борьбы, 1, будние дни с 16.00 до 18.00.

Помочь Илье можно любым другим удобным способом:

- карта Сбербанка: 2202 2001 0689 4148 (мама Анастасия Сергеевна Ш.);

- перевод по номеру телефона (Сбербанк): 8-961-074-85-11;

- лицевой счёт: 40817810411002307969;

- банк ТИНЬКОФФ: 5536 9138 9379 6629;

- Россельхозбанк: 40817810946050004109;

- Банк «Пойдём!» по номеру телефона: 8-904-771-07-25;

- QIWI-кошелёк: 9-904-771-07-25;

- Яндекс. Деньги: 4100115951307636;

- PayPal: http://paypal.me/shakhova24;

- GoFund: https://gofund.me/6ce461f9;

- Сбербанк валютный перевод SABRRUMMSEI лицевой счет 40817978511000442150.