Общество

В Волгоградской области выпал гигантский град

Общество 02.08.2021 08:43
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02.08.2021 08:43


Минувшие выходные Волгоград задыхался от дикой жары, а на севере региона пролились дожди с градом. Как сообщает ИА «Высота 102», непогода короткое время бушевала в Урюпинском, в Котовском и других районах области. Так, град гигантских размеров выпал в Котово – ледяные шарики внушительной формы сняли местные жители на видео. 
Между тем, на этой неделе в Волгоградской области жара не ослабнет. Самым «холодным» днем будет четверг – температура воздуха упадет до  32 градусов. Во вторник температура воздуха достигнет максимума – 39 градусов. А в среду ожидаются грозы.
Фото ВК Kotovo_ltve

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