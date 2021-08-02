В Волгоградской области выпал гигантский град





Минувшие выходные Волгоград задыхался от дикой жары, а на севере региона пролились дожди с градом. Как сообщает ИА «Высота 102», непогода короткое время бушевала в Урюпинском, в Котовском и других районах области. Так, град гигантских размеров выпал в Котово – ледяные шарики внушительной формы сняли местные жители на видео.

Между тем, на этой неделе в Волгоградской области жара не ослабнет. Самым «холодным» днем будет четверг – температура воздуха упадет до 32 градусов. Во вторник температура воздуха достигнет максимума – 39 градусов. А в среду ожидаются грозы.

Фото ВК Kotovo_ltve