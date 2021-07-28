Цифра на страже чистоты: «Ростелеком» на Юге предлагает умное решение для мониторинга сбора и вывоза мусора
Телеком 28.07.2021 17:09 Новости компаний
0
28.07.2021 17:09 Новости компаний
«Ростелеком» разработал и запустил на Юге комплексное решение для мониторинга сбора коммунальных отходов на мусорных площадках. Система построена на комбинации технологий видеонаблюдения и видеоаналитики на основе интеллектуальной нейросети. Она обеспечивает контроль сбора и вывоза мусора, а также следит за состоянием и эффективностью использования самих площадок, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.
Сервис «Мониторинг ТКО» включает установленные на мусорных площадках камеры видеонаблюдения, которые с помощью нейросетей по заданному заказчиком сценарию выявляют те или иные нарушения и передают информацию непосредственно на монитор диспетчеру. Решение может выполнять различные задачи, например, проверять наполняемость контейнеров и график вывоза или фиксировать некорректное складирование отходов, записывая видео конкретных нарушителей людей и номера их транспортных средств.
«Забота об экологии является важной составляющей систем умных городов и цифровых регионов. Тем более, что для нашей компании — это приоритетное направление деятельности, которое мы активно развиваем. Наши решения позволяют полностью автоматизировать работу как региональных операторов по утилизации отходов, так и управляющих компаний. При этом они построены на облачных технологиях и не требуют существенных капитальных вложений», — отметил Сергей Мордасов, вице-президент— директор южного макрорегиона «Ростелекома».
Пилотные проекты уже реализованы в ряде городов на Юге. Один из них – в городе Зверево Ростовской области. Установленные на мусорных площадках IP-камеры распознают с помощью заданных параметров работу коммунальщиков и направляют фото- и видеоотчеты о вывозе мусора в технические службы города.
«По итогам пилотной эксплуатации системы мониторинга мы оценили ее работу и увидели значительный экономический эффект, а также качественное повышение уровня сервиса на территориях. Уверен, что такое решение поможет управляющим компаниям и муниципалитетам навести порядок на мусорных площадках», — отметил Сергей Орлов, первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области.
Пользователю сервиса «Мониторинг ТКО» через личный кабинет доступна информация и статус по каждой из подключенных к системе площадок. Заданный алгоритм формирует статистику нарушений за любой обозначенный период времени, а точная видеофиксация произошедших инцидентов может быть передана в региональные правоохранительные органы для поиска и наказания нарушителей.
В конце прошлого года «Ростелеком» приобрел лидирующего в России разработчика и интегратора информационных систем в сфере обращения с отходами и экологией – компанию «Большая тройка», продукты которой используют 60 регионов России. Наработки этой компании, а также собственные решения «Ростелекома» в области видеоаналитики и видеонаблюдения легли в основу сервиса «Мониторинг ТКО».
Получить подробную информацию об этом и других решениях «Ростелекома» для государственных организаций и бизнеса можно на официальном сайте компании или по телефону 8 800 200 3000
Реклама
Билайн и Сравни.ру помогут сэкономить при оформлении ОСАГО28.07.2021 15:32
Телеком 28.07.2021 15:32
Билайн создаст библиотеку голосов знаменитостей для помощи незрячим людям27.07.2021 14:38
Телеком 27.07.2021 14:38
«Маруся» на «Старт»: «Ростелеком» предлагает жителям Волгограда при покупке умной «Капсулы» бесплатную подписку на Wink26.07.2021 11:39
Телеком 26.07.2021 11:39
Подписка в подарок: «Лицей» поддержит семьи с детьми23.07.2021 11:32
Телеком 23.07.2021 11:32
Бизнес в объективе: «Ростелеком» в Волгограде оснастил системой видеонаблюдения компанию «Энергобилдинг»21.07.2021 11:37
Телеком 21.07.2021 11:37
Волгоградцы переходят на смартфоны премиального сегмента с большим объемом памяти20.07.2021 14:27
Телеком 20.07.2021 14:27
Самые бережливые волгоградцы живут на Тракторном19.07.2021 12:21
Телеком 19.07.2021 12:21
Для волгоградцев Билайн запустил акцию «3 в 1: по цене смартфона!»15.07.2021 18:00
Телеком 15.07.2021 18:00
МегаФон в пятый раз стал лидером по скорости интернета в Волгоградской области08.07.2021 16:24
Телеком 08.07.2021 16:24
Умные технологии в сельское хозяйство: «Ростелеком» подписал соглашение с Волгоградским государственным аграрным университетом07.07.2021 11:52
Телеком 07.07.2021 11:52
Цифровой регион: вице-президент «Ростелекома» на Юге и глава Волгоградской области обсудили планы развития05.07.2021 11:09
Телеком 05.07.2021 11:09
МТС поддержала выпуск книги про историю Волгоградской области02.07.2021 13:39
Телеком 02.07.2021 13:39
МТС привезет артистов Comedy Club Production в Волгоград30.06.2021 17:45
Телеком 30.06.2021 17:45
Wink гарантирует жаркую макушку лета — что смотреть в июле30.06.2021 12:44
Телеком 30.06.2021 12:44
В станице, где венчался Михаил Шолохов, появился скоростной мобильный интернет28.06.2021 16:55
Телеком 28.06.2021 16:55
Реклама