В волгоградском Роспотребнадзоре объяснили связь между ростом заражений коронавирусом и вакцинацией





Почему с увеличением темпов вакцинации в Волгоградской области стала расти заболеваемость коронавирусом – этот вопрос, волнующий читателей ИА «Высота 102», редакция информагентства адресовала главе регионального Роспотребнадзора Ольге Зубаревой. Как пояснила руководитель ведомства, одно время, действительно, в регионе наблюдались достаточно высокие темпы вакцинации. Однако сейчас они снизились.

«Мы же не привили еще 60% населения», - заявила Ольга Зубарева. «Мы не спешили принимать такое постановление, - призналась она (имеется в виду распоряжение об обязательной вакцинации определенных категорий населения – прим. ред. ИА «Высота 102». – Но темпы вакцинации низкие, до коллективного иммунитета нам еще далеко». По словам Ольги Зубаревой, поставлена задача перед работодателями до 30 августа привить первым компонентом вакцины группы населения, указанные в постановлении, до 30 сентября – вторым компонентом.

При этом заместитель комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов затруднился ответить, сколько же именно человек должны быть привиты в регионе в рамках поставленной задачи о вакцинировании 60% населения. "Сами посчитайте, если в Волгоградской области около двух миллионов взрослого населения", - заявил он. По его словам, нужно еще учитывать тот факт, что намеченная планка - гибкая, так как кто-то получил только первую дозу вакцины, а кто-то уже начал ревакцинироваться, и, сколько это в людях, подсчитать непросто. "Это - сложная математическая модель", - констатировал Николай Алимов. Ольга Зубарева добавила, что по оценкам Всемирной организации здравоохранения вообще необходимо привить до 95% населения земного шара для достижения коллективного иммунитета.

Напомним, главный государственный санитарный врач по Волгоградской области Ольга Зубарева подписала постановление об обязательной вакцинации от COVID-19 работников, осуществляющих деятельность в 14 сферах. Действие постановления распространяется на сотрудников органов власти и местного самоуправления, подведомственных им организаций и на студентов ссузов и вузов старше 18 лет.

Ранее читатели ИА «Высота 102» обратили внимание на рост заболеваемости коронавирусом, который совпал с активизацией темпов вакцинации в регионе. В частности, за минувшие сутки в Волгоградской области зафиксировано опять более 300 новых случаев заболевания COVID-19. Также стало известно еще о 15 умерших. Такая страшная статистика фиксируется в регионе уже около недели. За минувшие сутки в регионе привились 14 тысяч 32 человека.



