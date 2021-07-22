Общество

Переписчиков в Волгоградской области вооружат ультразвуком

Общество 22.07.2021 17:49
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22.07.2021 17:49


Ультразвуковые отпугиватели собак закупает Волгоградстат для сотрудников, которые примут участие в сельскохозяйственной микропереписи 2021 года. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, всего для нужд территориального органа Федеральной службы государственной статистики планируют закупить 400 таких приборов на сумму 1 миллион рублей. Объявлен запрос котировок в электронной форме на поставку ультразвуковых отпугивателей собак, которые, как поясняется, эффективно и быстро действуют на агрессивное животное, сохраняя жизнь и здоровье переписчику. Радиус действия такого прибора составляет 20 метров.
Первая сельскохозяйственная микроперепись пройдет на всей территории Российской Федерации с 1 по 30 августа 2021 года.
Фото: Molishka88, ru.depositphotos.com.

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