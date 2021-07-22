Переписчиков в Волгоградской области вооружат ультразвуком





Ультразвуковые отпугиватели собак закупает Волгоградстат для сотрудников, которые примут участие в сельскохозяйственной микропереписи 2021 года. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, всего для нужд территориального органа Федеральной службы государственной статистики планируют закупить 400 таких приборов на сумму 1 миллион рублей. Объявлен запрос котировок в электронной форме на поставку ультразвуковых отпугивателей собак, которые, как поясняется, эффективно и быстро действуют на агрессивное животное, сохраняя жизнь и здоровье переписчику. Радиус действия такого прибора составляет 20 метров.

Первая сельскохозяйственная микроперепись пройдет на всей территории Российской Федерации с 1 по 30 августа 2021 года.

Фото: Molishka88, ru.depositphotos.com.