В Волгоградской области обанкротился засветившийся в похоронном скандале МУП





Банкротом признан МУП "Новоаннинский колхозный рынок" из-за долга по налогам и сборам в сумме более миллиона рублей. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение арбитражного суда Волгоградской области, в отношении муниципального предприятия открыто конкурсное производство сроком на четыре месяца.

Анализ финансового состояния МУПа показал, что восстановить работоспособность предприятия при наличии сложившейся кредиторской задолженности невозможно. Должник не в состоянии расплатиться по своим обязательствам.

Согласно данным СПАРК, МУП занимается в основном арендой и управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. В перечне видов деятельности также указана розничная торговля, рестораны и гостиницы, организация похорон и предоставление связанным с ними услуг. Среднесписочная численность работников заявлена в количестве 16-50 человек.

Напомним, что в конце 2017 года МУП фигурировало в скандале, связанном с организацией похорон. Прокуратура тогда провела проверку по жалобам местных жителей и установила, что директор предприятия брал деньги с родственников покойных за бесплатные услуги. За нарушение директор МУПа был оштрафован.



