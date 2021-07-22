В Волгоградской области обанкротился засветившийся в похоронном скандале МУП

Общество 22.07.2021 11:03
0
22.07.2021 11:03
Банкротом признан МУП "Новоаннинский колхозный рынок" из-за долга по налогам и сборам в сумме более миллиона рублей. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение арбитражного суда Волгоградской области, в отношении муниципального предприятия открыто конкурсное производство сроком на четыре месяца.
Анализ финансового состояния МУПа показал, что восстановить работоспособность предприятия при наличии сложившейся кредиторской задолженности невозможно. Должник не в состоянии расплатиться по своим обязательствам.
Согласно данным СПАРК, МУП занимается в основном арендой и управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. В перечне видов деятельности также указана розничная торговля, рестораны и гостиницы, организация похорон и предоставление связанным с ними услуг. Среднесписочная численность работников заявлена в количестве 16-50 человек.
Напомним, что в конце 2017 года МУП фигурировало в скандале, связанном с организацией похорон. Прокуратура тогда провела проверку по жалобам местных жителей и установила, что директор предприятия брал деньги с родственников покойных за бесплатные услуги. За нарушение директор МУПа был оштрафован.
Реклама
Больницу №12 в Волгограде переоборудуют в ковидный стационар22.07.2021 14:36
Общество 22.07.2021 14:36
«Состояние огромного счастья»: в Волгограде сдали долгострой в ЖК «Адмиралтейский»22.07.2021 12:24
Общество 22.07.2021 12:24
«Не послушались дядю»: дети в Урюпинске с восторгом встретили знаменитых блогеров22.07.2021 09:37
Общество 22.07.2021 09:37
Свой – чужой: чиновник во Фролово потерял реноме из-за спора вдовы и фермера под Волгоградом22.07.2021 08:36
Общество 22.07.2021 08:36
В Волгоградской области стали меньше убивать и грабить21.07.2021 21:38
Общество 21.07.2021 21:38
«Это нонсенс»: профессор – о нападениях бешеных куниц в Волгоградской области21.07.2021 19:42
Общество 21.07.2021 19:42
Чиновники отказали сироте из Волжского в пособии из-за «дохода» от гробовых21.07.2021 18:52
Общество 21.07.2021 18:52
Игорь Воронин: «Главная задача власти – сделать жизнь волжан комфортной и удобной»21.07.2021 18:02
Общество 21.07.2021 18:02
На Волгоградскую область несется шторм21.07.2021 15:43
Общество 21.07.2021 15:43
У главного судебного пристава Волгоградской области появился зам из Тамбова21.07.2021 15:24
Общество 21.07.2021 15:24
Директора предприятия в Волгоградской области оштрафовали за сомнительную воду21.07.2021 15:19
Общество 21.07.2021 15:19
Цены на морковь обрушились в Волгоградской области21.07.2021 14:26
Общество 21.07.2021 14:26
Собирали крыши и деревья: во Фролово Волгоградской области устраняют последствия урагана21.07.2021 10:00
Общество 21.07.2021 10:00
В Волгоградскую область придет долгожданное похолодание21.07.2021 09:25
Общество 21.07.2021 09:25
Вход свободный: в COVID-free зоны в Волгограде впускают без QR-кода20.07.2021 18:05
Общество 20.07.2021 18:05
Реклама