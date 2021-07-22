Происшествия

"Это был апокалипсис": в Волгоградской области подсчитывают потери от разрушительного урагана

Происшествия 22.07.2021 08:05
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22.07.2021 08:05




В Волгоградской области еще с ночи приступили к устранению последствий урагана, который пронесся практически по всем районам региона. Как сообщает ИА «Высота 102», разрушительный шторм вырывал с корнем деревья и валил опоры линий электропередач. Некоторые населенные пункты остались без света. Стихия вовсю порезвилась в Волгограде, в Волжском, в северных и других районах области. Например, в Урюпинске световая опора рухнула прямо на дорожку в парке. 

На улице Горького в  Волжском огромное дерево приземлилось на провода, в результате улица погрузилась накануне вечером в темноту. В ТРЦ "Волгомолл" с потолков стекали потоки воды. По традиции, в городах некоторые улицы ушли под воду - машины еле двигались в образовавшихся реках, а пешеходы переходили дороги вброд. Пострадали и автомобили, на которые падали деревья, а также кровли домов, которые срывало как пушинки. Очевидцы, которые в момент бури оказались на улице, до сих пор с содроганием вспоминают неприятные ощущения, которые им пришлось пережить. "Это было как, наверное, при апокалипсисе - очень страшно. Думаешь, или тебя сейчас унесет ветром или ударит молнией. Ты понимаешь, что ты ничего не можешь противопоставить стихии и полностью находишься в ее власти", - рассказывали люди. 
Напомним, о приближающейся стихии накануне предупреждали в ГУ МЧС по Волгоградской области. Скорость ветра достигала 28 метров в секунду. Однако ураган и ливень не принесли долгожданной прохлады. Понижение температуры воздуха в регионе прогнозируется лишь с завтрашнего дня. 
Фото и видео ВК Жесть Волжского и Типичный Урюпинск. 

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