Общество

В Волгоградской области стали меньше убивать и грабить

Общество 21.07.2021 21:38
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21.07.2021 21:38


Число хулиганств, убийств, нападений, грабежей и краж на улицах и в общественных местах Волгоградской области сократилось на 13% за последние шесть месяцев. Об этом заявил врио начальника регионального ГУ МВД России генерал-майор полиции Сергей Богачук на заседании коллегии по итогам первого полугодия 2021 года, сообщает ИА «Высота 102». Всего за полгода в Волгоградской области было совершено 19 тысяч преступлений.
Значительно выросло число преступлений экономической и коррупционной направленности. Сотрудники ОВД выявили 1030 уголовных правонарушений в этой сфере, что на 50% больше, чем за первые шесть месяцев 2020 года. Количество задокументированных фактов коррупции увеличилось на 39,5%, в 3,6 раза больше полицейские вскрыли преступлений против государственной власти и интересов госслужбы. В Волгоградской области стали в 2,5 раза чаще давать взятки, средний размер которых составил 132,3 тысячи рублей.
Вместе с тем улучшилась статистика по аварийности на дорогах региона. Число ДТП уменьшилось на 9,6% (965 случаев), количество смертей снизилось на 22%. Спецрейды, по словам Богачука, позволили сократить показатели детской аварийности и смертности в Волгоградской области.

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