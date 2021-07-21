Цены на морковь обрушились в Волгоградской области

Общество 21.07.2021 14:26
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21.07.2021 14:26
Морковь, которая дорожала с начала лета, неожиданно подешевела. Как утверждают в Волгоградстате, сообщает ИА «Высота 102», цена на эти овощи упала почти на 12% - до 76,70 рублей за кг. Также стал доступнее для потребителей и картофель – он также подешевел примерно на 12% (39,23 рубля за кг). Стоимость лука осталась практически той же – 29,20 рублей за кг. А вот капуста подорожала на 5,4% - до 33,78 рублей за кг.
Также на прошлой неделе в регионе незначительно подорожали некоторые крупы, например, гречка – чуть более на 1% (84,34 рубля за кг). Чуть прибавили в цене и макаронные изделия из твердых сортов – теперь они стоят в среднем 72,65 рублей за кг.
Ранее, напомним, цены на морковь и свеклу в Волгоградской области достигали 200 рублей за килограмм и вызывали возмущение у жителей. Власти обещали снижение цен с поступлением овощей нового урожая.
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