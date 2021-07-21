Цены на морковь обрушились в Волгоградской области





Морковь, которая дорожала с начала лета, неожиданно подешевела. Как утверждают в Волгоградстате, сообщает ИА «Высота 102», цена на эти овощи упала почти на 12% - до 76,70 рублей за кг. Также стал доступнее для потребителей и картофель – он также подешевел примерно на 12% (39,23 рубля за кг). Стоимость лука осталась практически той же – 29,20 рублей за кг. А вот капуста подорожала на 5,4% - до 33,78 рублей за кг.

Также на прошлой неделе в регионе незначительно подорожали некоторые крупы, например, гречка – чуть более на 1% (84,34 рубля за кг). Чуть прибавили в цене и макаронные изделия из твердых сортов – теперь они стоят в среднем 72,65 рублей за кг.

Ранее, напомним, цены на морковь и свеклу в Волгоградской области достигали 200 рублей за килограмм и вызывали возмущение у жителей. Власти обещали снижение цен с поступлением овощей нового урожая.