Жарит и горит: ГУ МЧС Волгоградской области переведено в режим повышенной готовности





Сегодня ГУ МЧС России по Волгоградской области переведено в режим функционирования "Повышенная готовность". Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, поводом для этого стало возможное обострение пожарной обстановки в регионе.

В настоящее время на территории области продолжает действовать особый противопожарный режим с сохранением чрезвычайной пожароопасности - 5 классом горимости леса. Кроме того, регион находится во власти обширного антициклона, при котором температура воздуха в регионе достигает +42 градусов.

В настоящее время ежедневно на территории Волгоградской области возникают десятки загораний сухой растительности и мусора. В мониторинге обстановки помогают беспилотные летательные аппараты. За пожарами в круглосуточном режиме следят и в Центре управления кризисных ситуаций МЧС России по Волгоградской области. Специалисты, в том числе, наблюдают за развитием ситуации из космоса. Возгорания и так называемые термоточки обнаруживают спутники. По переданным координатам оперативные группы выезжают на места и тушат огонь. Зачастую именно своевременный мониторинг помогает оперативно устранять пожары.

Усилена профилактическая работа. Ежедневно сотрудники ГУ МЧС России по Волгоградской области, представители территориальных административных комиссий, полиции, ВДПО, противопожарной службы Волгоградской области проводят рейды и патрулирования на территориях частного сектора, садовых товариществ, в местах отдыха населения. Несмотря на сложные погодные условия, по-прежнему виновником пожаров в большинстве случаев остается человеческий фактор.

Чтобы не допустить разгула огненной стихии, ГУ МЧС России по Волгоградской области призывает жителей и гостей региона строго соблюдать требования пожарной безопасности и воздержаться от посещения лесов. А при обнаружении загорания немедленно сообщить о нём по телефону пожарно-спасательной службы 101.



