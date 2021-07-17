Общество 17.07.2021 16:00
0
17.07.2021 16:00
Онлайн-лекция «Начало Сталинградской битвы: бои на дальних подступах к городу» пройдет сегодня на площадке YouTube-канала волгоградского музея-заповедника «Сталинградская битва». Как сообщили ИА «Высота 102» в музее, зрителям расскажут о стратегическом значении самого кровопролитного в мировой истории сражения, которое началось ровно 79 лет назад.
Лекция будет сопровождаться демонстрацией фрагментов документального фильма «Страницы Сталинградской битвы», где о событиях тех страшных дней рассказывают их непосредственные участники. В программу лекции включены материалы о войсках, встретивших врага в донских степях, подвигах, совершенных во время этих боев, и о вкладе мирного населения в оборону Сталинграда. Начало онлайн-лекции в 17.00.
Сталинградская битва продлилась 200 дней и ночей и стала переломным моментом Великой Отечественной войны. 17 июля 1942 года в большой излучине Дона завязались ожесточенные бои частей 62-й армии с передовыми отрядами немецких войск. Под натиском врага советские войска были вынуждены отходить на новые рубежи. 23 августа противник вышел к среднему обводу города и к Волге в районе Ерзовки и бросил на город армаду бомбардировщиков. Большая часть Сталинграда была разрушена массированной бомбардировкой, погибли десятки тысяч мирного населения. На руинах продолжались бои за каждую улицу, за каждый дом. 19 ноября 1942 года началось контрнаступление советских войск, которое завершилось 2 февраля 1943 года разгромом врага и пленением генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса.
Фото: музей-заповедник «Сталинградская битва».
Реклама
Чиновники в обезвоженных городах и поселках Волгоградской области расписались в бессилии17.07.2021 18:33
Общество 17.07.2021 18:33
Вредные бактерии нашли в мясе в Волгоградской области17.07.2021 17:29
Общество 17.07.2021 17:29
С тазами и ковшиками: зачем волгоградцам отключают горячую воду на две недели17.07.2021 15:19
Общество 17.07.2021 15:19
Волгоградские волонтеры собирают макулатуру ради спасения малыша со СМА17.07.2021 11:37
Общество 17.07.2021 11:37
Испепеляющую жару и грозы пообещали на выходных в Волгоградской области17.07.2021 09:14
Общество 17.07.2021 09:14
Улицу Чуйкова в Волгограде снова перекроют на выходные16.07.2021 21:20
Общество 16.07.2021 21:20
Пустырь на Семи ветрах в Волгограде не будут застраивать небоскребами16.07.2021 20:54
Общество 16.07.2021 20:54
Стадион «Трактор» в Волгограде сравняют с землей до конца года16.07.2021 19:15
Общество 16.07.2021 19:15
Внимание, каракурты!: ядовитые пауки покусали 12 жителей Волгоградской области16.07.2021 12:43
Общество 16.07.2021 12:43
Волгоградское УФАС требует от «Метроэлектротранса» возврата имущества16.07.2021 12:24
Общество 16.07.2021 12:24
Парк Героев откроет новую страницу истории Котельниково16.07.2021 10:26
Общество 16.07.2021 10:26
«Мы всеми брошенные»: жители Жилгородка в Волгограде взмолились о школе, поликлинике и дорогах15.07.2021 19:13
Общество 15.07.2021 19:13
Волгоградский губернатор пригласил патриарха Кирилла освятить собор Александра Невского15.07.2021 18:53
Общество 15.07.2021 18:53
«Скоро все закончится»: ремонт на мосту Волжской ГЭС завершится досрочно15.07.2021 16:06
Общество 15.07.2021 16:06
Для любителей шопинга: прививайтесь и выигрывайте15.07.2021 16:01
Общество 15.07.2021 16:01
Реклама