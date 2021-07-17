



Онлайн-лекция «Начало Сталинградской битвы: бои на дальних подступах к городу» пройдет сегодня на площадке YouTube-канала волгоградского музея-заповедника «Сталинградская битва». Как сообщили ИА «Высота 102» в музее, зрителям расскажут о стратегическом значении самого кровопролитного в мировой истории сражения, которое началось ровно 79 лет назад.

Лекция будет сопровождаться демонстрацией фрагментов документального фильма «Страницы Сталинградской битвы», где о событиях тех страшных дней рассказывают их непосредственные участники. В программу лекции включены материалы о войсках, встретивших врага в донских степях, подвигах, совершенных во время этих боев, и о вкладе мирного населения в оборону Сталинграда. Начало онлайн-лекции в 17.00.

Сталинградская битва продлилась 200 дней и ночей и стала переломным моментом Великой Отечественной войны. 17 июля 1942 года в большой излучине Дона завязались ожесточенные бои частей 62-й армии с передовыми отрядами немецких войск. Под натиском врага советские войска были вынуждены отходить на новые рубежи. 23 августа противник вышел к среднему обводу города и к Волге в районе Ерзовки и бросил на город армаду бомбардировщиков. Большая часть Сталинграда была разрушена массированной бомбардировкой, погибли десятки тысяч мирного населения. На руинах продолжались бои за каждую улицу, за каждый дом. 19 ноября 1942 года началось контрнаступление советских войск, которое завершилось 2 февраля 1943 года разгромом врага и пленением генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса.