Происшествия 14.07.2021 17:23
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14.07.2021 17:23
В результате столкновения двух грузовых автомобилей на улице Череповецкой в Волгограде госпитализирован с переломом колена 48-летний водитель тягача DAF, перевозившего песок. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, пострадавший не успел затормозить перед КАМАЗом, нагруженным металлом, который остановился перед пешеходным переходом. Авария произошла на Второй продольной магистрали на границе Ворошиловского и Советского районов около 14.00. Из-за ДТП на проспекте Университетском образовался автомобильный затор по направлению движения в Ворошиловский район. В настоящее время дорожная ситуация стабилизировалась.
Фото, видео: Илья Митин, ВКонтакте.
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