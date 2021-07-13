Общество

Ковид маскируется: всплеск ОРВИ фиксируют в Волгоградской области

Общество 13.07.2021 15:36
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13.07.2021 15:36


Количество заболевших острыми респираторными инфекциями в Волгоградской области выросло на 23% по сравнению с предыдущей неделей. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в территориальном управлении Роспотребнадзора, в основном болеют жители в возрастной группе от 15 лет и старше. Ранее отмечалось, что заболеваемость в этой группе держится выше эпидпорога пятую неделю
По результатам проводимого вирусологического мониторинга среди лиц с признаками ОРВИ циркулируют парагрипп, риновирус, а также возбудитель Covid-19. Причем, как сообщала главный санитарный врач Волгоградской области Ольга Зубарева, среди заболевших ОРВИ в 11% случаев в итоге диагностируют коронавирус.
Врачи советуют не пренебрегать средствами индивидуальной защиты, обрабатывать руки антисептиками и влажными салфетками, соблюдать дистанцию, проветривать помещения. Обезопасить себя поможет и вакцинация.

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