Происшествия

На мопеде, Chrysler и «Ниве»: водителей-пьяниц сняли на видео в Волгограде

Происшествия 09.07.2021 10:00
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09.07.2021 10:00




Полицейские задержали в Волгоградской области 26 водителей, которые сели за руль подшофе. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, в отношении 6 водителей из Волжского, Камышина, Фролово и Михайловки собраны материалы для возбуждения уголовных дел за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. 
В областном центре за пьяное вождение задерживали как водителей мопедов, так и машин премиум-класса. Так, в Дзержинском районе полицейские остановили мопед, которым управлял пьяный 39-летний мужчина без водительских прав. Он признался, что выпивал, но от прохождения медосвидетельствования отказался. Также отказался проходить эту процедуру и 25-летний водитель автомобиля Chrysler. Мужчину с явными признаками алкогольного опьянения за рулем американского авто полицейские задержали в Красноармейском районе. В Советском районе была остановлена автомашина "Нива" под управлением пьяной 29-летней женщины. В отличие от мужчин она прошла медосвитетельствование, которое подтвердило факт опьянения. Еще один водитель-пьяница попался полиции в Красноармейском районе. 29-летний мужчина не только сел за руль "Лады Гранты" навеселе, но и оказывал услуги по перевозке пассажиров. От прохождения освидетельствования он отказался. 
Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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