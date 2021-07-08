



За 12,4 миллиона рублей в Волгограде выставлено на торги полуразрушенное здание кинотеатра "Юбилейный" на проспекте Героев Сталинграда. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на аукционную документацию, объект продается на основании постановления Иловлинского РОСП УФССП по Волгоградской области о продаже арестованного имущества от 29 апреля текущего года. Покупателя ищут на культурно-зрелищное здание площадью 3045,6 кв.м. и земельный участок площадью 2600,8 кв.м. Указано, что на здание, собственником которого является ООО "Плюс", наложены ограничения в виде запрета на регистрационные действия.

Торги проходят в форме открытого аукциона. Победителем будем признан тот, кто предложил наибольшую цену.

Отметим, что в апреле текущего года арбитражный суд Волгоградской области удовлетворил иск комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области об изъятии из частной собственности бывшего кинотеатра "Юбилейный" . Собственником "Юбилейного", от которого остались одни руины, как ранее сообщалось, являлось ООО "Плюс", зарегистрированное в Иловлинском районе Волгоградской области, принадлежащее родственнице бывшего депутата областной думы и экс-владельца торговой сети МАН Андрея Воробьева. Ранее фирму "Плюс" Иловлинский районный суд обязал содержать здание в надлежащем состоянии, однако фирма не исполнила это решение. Теперь то, что осталось от "Юбилейного", будет продано на публичных торгах.





Ретро-фото кинотеатра "Юбилейный"





Справка. Кинотеатр "Юбилейный" был построен в 1975 году. На момент строительства являлся кинотеатром высшего класса, самым крупным кинотеатром в городе Волгограде, совмещал в себе зрелищные и клубные функции. В 1997-ом постановлением Волгоградской областной думы ему был присвоен статус объекта культурного наследия регионального значения. В 2005 году здание было приватизировано волгоградским бизнесменом Андреем Воробьевым, бывшим владельцем торговой сети "МАН". По согласованию с властями бизнесмен выкупил здание из муниципальной собственности и оно перешло в частные руки. На тот момент главой Волгограда являлся Евгений Ищенко. В 2006 году хозяином сооружения стала компания "Плюс". После передачи кинотеатра коммерсантам, он прекратил свою деятельность.

Сегодня от былого величия "Юбилейного" не осталось и следа: гордость 80-х превратилась в позор Красноармейского района Волгограда. Высказывались даже предложения исключить кинотеатр из списков объектов культурного наследия и снести его.



